　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美國一直很寬容！她曝川普懂運用實力：關稅給台灣公平貿易的機會

▲▼美國總統川普希望將丹麥領地格陵蘭併入美國。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／曾筠淇報導

美國總統川普26日（美東時間）表示，南韓國會遲遲未完成批准程序，即日起將相關關稅由原本的15%調高至25%。財經網美胡采蘋對此發表看法，表示她並不擔心台灣立法院會卡關，甚至覺得川普關稅給了台灣公平貿易的機會，「用錢買得到平等關稅我覺得再便宜不過」。

傳產活在陰影下！川普關稅給台灣公平貿易的機會

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文指出，對於美韓關稅協議在國會卡關，而川普宣布對韓關稅調至25%，這是她一直沒有擔心立法院卡關的原因。

胡采蘋指出，台美關稅協議為台灣爭取到跟競爭國家一樣的關稅起跑線，過去13年來，台灣傳統產業一直活在美韓自貿協定（KORUS）的陰影下，產品銷美需多負擔2%至9%的關稅。她認為，對於飽受外交困境、難以加入RCEP等組織的台灣而言，這次協議是難得的公平貿易機會，因此工總、商總等都公開表態。

胡采蘋進一步分析，這些產業的大本營多位於台中、彰化等。她舉例，光是工具機、汽車零組件及鋼鐵業，從業人員就高達30至40萬人，若再乘上平均家庭人口，將牽動極為可觀的選票數量。

川普懂得運用美國實力！形容反對者有「儒家受虐體質」

胡采蘋也提到，川普政府談判作風強硬，連加拿大都難以招架，這就是現實。她也說，其實她看到的美國一直都很寬大也講理，但這種寬容卻不被珍惜，而川普是真正懂得如何運用美國國家實力的人，他敢於撕破臉，讓群眾見識到美國若耍起帝國主義會是什麼樣。

因此胡采蘋認為，台灣長期受國際霸凌，能用錢買到平等關稅相當划算。對於激烈反對的人，「他們其實就是儒家受虐體質的傳人，他們被川普虐得死去活來才真正感到非常快樂」，但他們實際上仍會接受現實，並不會真的採取反抗行動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普翻臉加稅10%！青瓦臺緊急開會　李在明轟國會立法太慢
快訊／台積電、台股雙寫「史上最高收盤」
八仙塵爆救命醫師莊秀樹離世　曾連夜赴台中只為取皮救病人
霍諾德爬101「她蹲窗邊」挨批！女學生還原過程道歉
吳權浩今告別式　孫德榮、Toro現身送別老戰友
川普突加韓關稅　商總示警藍白別擋：產業界反作用力會回到身上
郁方落淚聲援　嗆廢死團體：你們真該被廢掉！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

擔心霍諾德爬101很危險！Cheap引「1數據」：比買豆漿安全

尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層　公司秒改制度

不只人均N3！霍諾德粉絲受訪片段曝　網驚：台人母語英文？

美國一直很寬容！她曝川普懂運用實力：關稅給台灣公平貿易的機會

桃機美食評選「金饗獎」揭曉　Bistro:D、昇恆昌奪冠

買高鐵對號座！鈴聲狂響「卻上不了車」吼1句得救　釣出超衰苦主

連假國內機票3/9起「退票分級收費」　當日最高收30%

霍諾德爬101「她蹲窗邊」挨批！女學生還原過程道歉：不知會被拍到

寒冬手腳冰冷別亂補！中醫曝回暖第一步　4個基礎做好勝過補

換護照人潮炸了！網路預約「排到清明節」　他衝現場等了4hrs

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

擔心霍諾德爬101很危險！Cheap引「1數據」：比買豆漿安全

尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層　公司秒改制度

不只人均N3！霍諾德粉絲受訪片段曝　網驚：台人母語英文？

美國一直很寬容！她曝川普懂運用實力：關稅給台灣公平貿易的機會

桃機美食評選「金饗獎」揭曉　Bistro:D、昇恆昌奪冠

買高鐵對號座！鈴聲狂響「卻上不了車」吼1句得救　釣出超衰苦主

連假國內機票3/9起「退票分級收費」　當日最高收30%

霍諾德爬101「她蹲窗邊」挨批！女學生還原過程道歉：不知會被拍到

寒冬手腳冰冷別亂補！中醫曝回暖第一步　4個基礎做好勝過補

換護照人潮炸了！網路預約「排到清明節」　他衝現場等了4hrs

想暴富卻常忽略的NG思維！一字訣「急」絕對難以成事

《英雄聯盟》LCK Cup決賽將在香港舉辦！門票最貴6800本周開賣

急重症照護再進化　台大雲林分院引進高階影像手術系統

中客揮五星旗嗆「插滿台灣省阿里山」　林俊憲：已通報管制未來入境

台積電、台股雙寫「史上最高收盤」　指數漲253點至32317

川普翻臉對韓加稅10%！青瓦臺緊急開會　李在明轟國會立法太慢

北約秘書長：若無美國　歐洲自我防衛「根本是作夢」

35分鐘爆砍45分！　「蜘蛛人」米歇爾率騎士豪取4連勝

更五審又逆轉！台中黎明幼兒園今判拆　林金連怒喊：對司法失望

為就業保險點亮光明燈！　范雲偕勞陣提提6大改革主張

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

生活熱門新聞

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

59歲男得肝癌...一年後「12cm腫瘤」竟全沒了！醫揭三大奇蹟關鍵

越晚越冷！　剩11℃時間曝

小隻「極品護理師」轉戰AV脫了

台北人到屏東夜市吃黑白切　4盤800元

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

即／02:48屏東近海規模4.6地震　最大震度3級

中國喊日本危險「旅日達人認證」！一票秒懂

北極寒潮爆發　鄭明典示警冷空氣外流

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

更多熱門

相關新聞

川普調高南韓關稅　羅智強：台美協議依法審查、把關台灣利益

川普調高南韓關稅　羅智強：台美協議依法審查、把關台灣利益

美國總統川普（Donald Trump）今（27日）指出，南韓國會遲遲未履行與美國達成的協議，因此將調高南韓輸美關稅，從原本的15%提高到25%。該消息讓各界擔憂，未來我國立法院審議美台關稅協議，是否會面臨同樣問題。國民黨團書記長羅智強表示，不論是對協議、法案、預算，國民黨團的職責就是為台灣的利益把關，「相關協議都會依法審查、依法把關」。

川普突提高韓關稅　賴清德喊話藍白別變卦：不然關稅變25％或更高

川普突提高韓關稅　賴清德喊話藍白別變卦：不然關稅變25％或更高

川普對韓祭25%關稅　藍議員示警台灣恐有2衝擊

川普對韓祭25%關稅　藍議員示警台灣恐有2衝擊

25%關稅炸彈　現代KIA恐失血1300億

25%關稅炸彈　現代KIA恐失血1300億

川普突把對韓關稅增至25%　綠黨團籲藍白支持協議：千萬別贏南韓

川普突把對韓關稅增至25%　綠黨團籲藍白支持協議：千萬別贏南韓

關鍵字：

川普南韓關稅貿易胡采蘋

讀者迴響

熱門新聞

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

替代役遭丟包亡　司機曾愧疚報警

新台幣鈔券主題票選！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

即／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面