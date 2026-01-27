美國一直很寬容！她曝川普懂運用實力：關稅給台灣公平貿易的機會

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／曾筠淇報導

美國總統川普26日（美東時間）表示，南韓國會遲遲未完成批准程序，即日起將相關關稅由原本的15%調高至25%。財經網美胡采蘋對此發表看法，表示她並不擔心台灣立法院會卡關，甚至覺得川普關稅給了台灣公平貿易的機會，「用錢買得到平等關稅我覺得再便宜不過」。

傳產活在陰影下！川普關稅給台灣公平貿易的機會

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文指出，對於美韓關稅協議在國會卡關，而川普宣布對韓關稅調至25%，這是她一直沒有擔心立法院卡關的原因。

胡采蘋指出，台美關稅協議為台灣爭取到跟競爭國家一樣的關稅起跑線，過去13年來，台灣傳統產業一直活在美韓自貿協定（KORUS）的陰影下，產品銷美需多負擔2%至9%的關稅。她認為，對於飽受外交困境、難以加入RCEP等組織的台灣而言，這次協議是難得的公平貿易機會，因此工總、商總等都公開表態。

胡采蘋進一步分析，這些產業的大本營多位於台中、彰化等。她舉例，光是工具機、汽車零組件及鋼鐵業，從業人員就高達30至40萬人，若再乘上平均家庭人口，將牽動極為可觀的選票數量。

川普懂得運用美國實力！形容反對者有「儒家受虐體質」

胡采蘋也提到，川普政府談判作風強硬，連加拿大都難以招架，這就是現實。她也說，其實她看到的美國一直都很寬大也講理，但這種寬容卻不被珍惜，而川普是真正懂得如何運用美國國家實力的人，他敢於撕破臉，讓群眾見識到美國若耍起帝國主義會是什麼樣。

因此胡采蘋認為，台灣長期受國際霸凌，能用錢買到平等關稅相當划算。對於激烈反對的人，「他們其實就是儒家受虐體質的傳人，他們被川普虐得死去活來才真正感到非常快樂」，但他們實際上仍會接受現實，並不會真的採取反抗行動。