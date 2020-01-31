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口罩之亂　台南藍營議員要求：開學防疫配套要齊全

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▲台南市議會國民黨團砲轟蔡英文政府帶頭哄抬價錢，讓成本1片不到1元的口罩賣到8元，學校開學3成緊急口罩備用量可能無法到位。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會國民黨團砲轟蔡英文政府帶頭哄抬價錢，讓成本1片不到1元的口罩賣到8元，學校開學3成緊急口罩備用量可能無法到位。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團31日砲轟蔡英文政府帶頭哄抬價錢，讓成本1片不到1元的口罩賣到8元，學校老師、幼兒園、市民、醫護人員和長照機構卻仍買不到口罩而跟黨團求救。

▲台南市議會國民黨團砲轟蔡英文政府帶頭哄抬價錢，讓成本1片不到1元的口罩賣到8元，學校開學3成緊急口罩備用量可能無法到位。（圖／記者林悅翻攝）

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台南市議會國民黨團請台南市政府出面也買不到，蔡英文政府和黃偉哲市府不是說供貨充足無虞？台南市有5家口罩大廠，黨團要求台南市政府訂定比例留給台南市民，尤其是小朋友、嬰幼兒和老人防疫。

▲台南市議會國民黨團砲轟蔡英文政府帶頭哄抬價錢，讓成本1片不到1元的口罩賣到8元，學校開學3成緊急口罩備用量可能無法到位。（圖／記者林悅翻攝）

台南市議會國民黨團鑑於武漢肺炎疫情比SARS還可怕，國際上已發生無症狀人傳人病例，世界衛生組織已將其訂為國際緊急事件，台南市政府坦承2月11日開學日，口罩3成的量32萬5千片可能無法到位，議會國民黨團要求學校延後開學，以保護學生生命和健康。

▲台南市議會國民黨團砲轟蔡英文政府帶頭哄抬價錢，讓成本1片不到1元的口罩賣到8元，學校開學3成緊急口罩備用量可能無法到位。（圖／記者林悅翻攝）

書記長王家貞、林燕祝、盧崑福、蔡育輝、林美燕、蔡淑惠、洪玉鳳、許至椿，聯手召開記者會，現場擺滿議員們近來透過各式管道所購買的口罩，標明奈米的口罩，30日一盒售價7百元，31日馬上漲50元，連日奔波，買到口罩和買不到口罩的比率是1比4，議員們怒問行政院長蘇貞昌院長和黃偉哲市長為什麼買不到口罩？台南有5家口罩大廠日產85萬片，為什麼鄉親排隊都買不到，還發生口角，武漢肺炎疫情都如此嚴重，官員還要作秀嗎？

▲台南市議會國民黨團砲轟蔡英文政府帶頭哄抬價錢，讓成本1片不到1元的口罩賣到8元，學校開學3成緊急口罩備用量可能無法到位。（圖／記者林悅翻攝）

國民黨團指出，大家談SARS色變，世界衛生組織卻都還沒將SARS定為國際緊急事件，現在武漢肺炎不但傳播迅速、死亡率高，連沒有症狀都會人傳人，武漢肺炎疫情之可怕，逼得世界衛生組織改口並將武漢肺炎定為國際緊急事件，黨團支持蔡英文政府說先自救再救人，但現在諷刺的是說，原本說好的口罩數量充足，為什麼市民買不到口罩，黨團議員服務處，每天接到民眾就電話都是要口罩，有長照機構、有托兒所、有學校老師更有醫生直接到服務處求援，這些都是真實的服務案件，大人買不到口罩，小朋友買不到口罩，長照機構買不到口罩，居然連醫生護士都買不到口罩，這不是衛生紙之亂，這是會死人的武漢肺炎口罩之亂！

▲台南市議會國民黨團砲轟蔡英文政府帶頭哄抬價錢，讓成本1片不到1元的口罩賣到8元，學校開學3成緊急口罩備用量可能無法到位。（圖／記者林悅翻攝）

國民黨團怒罵，防疫如同作戰，行政院居然偕同業者將原本成本只要1元左右的口罩價格硬是哄抬到8元，消基會出面、民眾抗議才決定降到6元，這是合理價格嗎？國民黨議員立委選舉口罩文宣品成本只有8毛到1塊6，政府怎可這麼無良的帶頭漲價，台南市既然有5家口罩大廠，黨團要求台南市政府直接接手控制數量，降低售價，每日生產85萬片，留一定數量供應台南鄉親，既然防疫如同作戰，國民黨團絕不容許蔡英文政府帶頭哄抬口罩售價發國難財，也請大家不要囤貨並請公權力強力稽查。

面對學校2月11日開學在即，國民黨團問台南市政府準備好了嗎？教育局、經發局、衛生局和社會局答說已按中央規定辦理，但全市學校需要的3成緊急口罩備用量，數量是32萬5千片，可能無法到貨。

王家貞書記長指出，台南市政府絕不能忘了學生、老人和嬰幼兒抵抗力不如大人，如果學校連緊急備用口罩數量都無法提供，請學校延後開學，口罩數量不足以造成民眾恐慌，連醫護、長照機構都求援，請蔡英文政府和黃偉哲市長正視口罩數量短缺和價格不合理問題，大家同心對抗武漢肺炎國際認證的緊急事件。

台南市政府指出，轄內5家工廠生產醫療級口罩，目前每日最大產量為85萬片，已協調廠商加開生產線24小時不停機趕製，未來產能可望再增加，除全力配合中央政府的防疫政策及維護長期合作客戶之權益外，如有多餘產量可以優先提供給台南市轄內通路商，優先販賣給台南市市民，以確保最大多數民眾可以買得到。


經發局局長陳凱凌表示，經與各通路商及藥妝店等銷售據點聯繫，除夕前一日至大年初五間，台南轄內口罩總銷售量為209萬1822片，開工首日銷售量為27萬0310片，目前口罩需求量龐大，經發局會盡全力協助，如市民朋友如發現轄內業者有不當囤貨及哄抬價格之現象，可撥打消費者服務專線1950進行檢舉。（15時 55分更新，補充市府說法）

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