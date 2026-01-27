川普對韓祭25%關稅殺雞儆猴　藍議員：下個恐輪台灣農業、汽車

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）稍早在社群媒體發文，指控韓國國會「未履行」與美方的貿易協定，因此將把美國對韓國進口的汽車、木材和藥品等相關產品的關稅從15%調升至25%。國民黨北市議員曾獻瑩今（27日）認為，這是川普式風格，是對台灣等盟友的殺雞儆猴，對台最大衝擊恐怕是農產品是否低關稅、汽車零關稅進入台灣。

川普稍早於社群平台Truth Social發文寫到，「李在明總統與我在2025年7月30日達成了一項對兩國都非常有利的重大協議，而我在2025年10月29日訪問南韓期間也再次確認了這些條款。那麼，為什麼南韓國會還沒有批准這項協議？」有鑑於南韓國會並未履行其與美國之間的協議，美方將調高對南韓汽車、藥品與木材的關稅，從原本的15%提高至25%。 不過，目前尚不清楚關稅上調何時生效。

川普在貼文中強調，貿易協議對美國「至關重要」，在每一項協議中，美方都依照已達成的交易內容，迅速採取行動下調關稅稅率，因此自然也期待貿易夥伴採取相應行動。

曾獻瑩對此表示，川普把韓國的關稅提高到25%，當然是要求韓國盡快落實之前的談判結果，也是對台灣等其他盟友有一個殺雞儆猴的效果。但他認為，不用太擔心，因為從今天韓國股市沒有大跌就可知道，這是川普式風格，大家已經慢慢習慣，之後還要陸續再談。

曾獻瑩說，對台灣最大衝擊恐怕是後續，美國會不會要求農產品要低關稅全面地進入台灣市場，恐怕衝擊台灣的精緻農業跟農民的生計，以及汽車是否會零關稅全面地進入台灣，這都是後續的觀察重點。