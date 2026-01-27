　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普對韓祭25%關稅殺雞儆猴　藍議員：下個恐輪台灣農業、汽車

▲▼美國總統川普搭乘空軍一號從達沃斯世界經濟論壇返回華府。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）稍早在社群媒體發文，指控韓國國會「未履行」與美方的貿易協定，因此將把美國對韓國進口的汽車、木材和藥品等相關產品的關稅從15%調升至25%。國民黨北市議員曾獻瑩今（27日）認為，這是川普式風格，是對台灣等盟友的殺雞儆猴，對台最大衝擊恐怕是農產品是否低關稅、汽車零關稅進入台灣。

川普稍早於社群平台Truth Social發文寫到，「李在明總統與我在2025年7月30日達成了一項對兩國都非常有利的重大協議，而我在2025年10月29日訪問南韓期間也再次確認了這些條款。那麼，為什麼南韓國會還沒有批准這項協議？」有鑑於南韓國會並未履行其與美國之間的協議，美方將調高對南韓汽車、藥品與木材的關稅，從原本的15%提高至25%。 不過，目前尚不清楚關稅上調何時生效。

川普在貼文中強調，貿易協議對美國「至關重要」，在每一項協議中，美方都依照已達成的交易內容，迅速採取行動下調關稅稅率，因此自然也期待貿易夥伴採取相應行動。

曾獻瑩對此表示，川普把韓國的關稅提高到25%，當然是要求韓國盡快落實之前的談判結果，也是對台灣等其他盟友有一個殺雞儆猴的效果。但他認為，不用太擔心，因為從今天韓國股市沒有大跌就可知道，這是川普式風格，大家已經慢慢習慣，之後還要陸續再談。

曾獻瑩說，對台灣最大衝擊恐怕是後續，美國會不會要求農產品要低關稅全面地進入台灣市場，恐怕衝擊台灣的精緻農業跟農民的生計，以及汽車是否會零關稅全面地進入台灣，這都是後續的觀察重點。

01/25 全台詐欺最新數據

川普翻臉加稅10%！青瓦臺緊急開會　李在明轟國會立法太慢
快訊／台積電、台股雙寫「史上最高收盤」
八仙塵爆救命醫師莊秀樹離世　曾連夜赴台中只為取皮救病人
霍諾德爬101「她蹲窗邊」挨批！女學生還原過程道歉
吳權浩今告別式　孫德榮、Toro現身送別老戰友
川普突加韓關稅　商總示警藍白別擋：產業界反作用力會回到身上
郁方落淚聲援　嗆廢死團體：你們真該被廢掉！

中客揮五星旗嗆「插滿台灣省阿里山」　林俊憲：已通報管制未來入境

為就業保險點亮光明燈！　范雲偕勞陣提提6大改革主張

軍購「舊的採購沒來、新的台幣又去」　民眾黨：盼藉制度保障國安

1.25兆軍購要買20多萬架無人機　陸軍今秀精準「衝撞假想敵」效能

美退WHO批「假裝台灣不存在」　外交部：世衛應明白不該遺漏任何國家

陸委會公務員拒共諜收買「反手檢舉」　與近年5共諜案鮮明對比

川普突加南韓關稅　商總示警藍白別擋：產業界反作用力會回到身上

快訊／第十度卡關！　藍白拒審中央政府總預算、1.25兆國防特別條例

川普調高南韓關稅　羅智強：台美協議依法審查、把關台灣利益

川普突提高韓關稅　賴清德喊話藍白別變卦：不然關稅變25％或更高

川普突提高韓關稅　賴清德喊話藍白別變卦：不然關稅變25％或更高

川普突提高韓關稅　賴清德喊話藍白別變卦：不然關稅變25％或更高

台美關稅談判近日取得15％不疊加的成果，優於鄰近的日本、南韓等國家；而南韓方面，因其國會遲遲未通過美韓貿易協議，美國總統川普27日突然宣告，關稅由15％調升為25％。對此，總統賴清德接受民視節目訪問時，特別向藍白陣營喊話，希望國會可以支持不要變卦，不然美國很可能將本來的15％關稅提高至25％，甚至更高，「如果把談判成果推翻，經濟衝擊會非常大」。

國共智庫交流2月2日北京登場　蕭旭岑領軍、宋濤出席晚宴

不挺白4000億國防預算？　他曝藍版額度有落差

川普突把對韓關稅增至25%　綠黨團籲藍白支持協議：千萬別贏南韓

