惡男把21歲女「拖進火車廁所中」性侵　回座再對17歲女乘客下手

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子在火車上把一名女子困在廁所中性侵，幾分鐘後又對車上另一名少女出手，附近一名乘客勇敢出面，趕緊把少女拉離他的身邊，火車到站時被警察逮捕。

英國列車驚傳性侵 27歲男侵犯2女

27歲男子奧杜班喬(Daniel Odubanjo)被控，2024年11月29日搭乘從仙菲爾德站(Shenfield)開往切爾姆斯福德(Chelmsford)的列車上時，性侵犯車上2名年齡分別為21歲與17歲的女子。

奧杜班喬當時不停敲打一個正在使用中的廁所門，裡面21歲女子匆忙出來後，奧杜班喬卻把她推回廁所中，鎖住門進行性侵，女子後來好不容易打開門逃出，卻又被奧杜班喬拖回廁所，她趕緊謊稱自己只有14歲才終於被放過。

男子連續犯案 勇者現身阻悲劇

受害女子逃脫後立即下車，並連繫車站工作人員報案。奧杜班喬沒多久又對車上另一名17歲少女出手，他原本坐在少女對面，問了一連串不恰當的問題後暴露下體，少女趁他上廁所時換座位，沒想到他返回後坐在少女旁邊，並且進行性侵犯。

少女遭到侵犯時，附近一名乘客勇敢出面阻止，等到列車停駛在Hatfield Peverel站時，等候在車站的警察上車將奧杜班喬逮捕。奧杜班喬本月初在法院被判非法監禁和2項性侵罪，被判6年刑期。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​