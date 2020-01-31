武漢肺炎來襲　安南醫院全面管制防疫

▲台南市立安南醫院，為了武漢肺炎事件，全面提高防疫層級，目前院區全數入出口進行管制，以紅外線體溫探測儀，監測人員體溫，隨時做好防疫工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院，為了武漢肺炎事件，全面提高防疫層級，目前院區全數入出口進行管制，僅保留門診大樓以及急診的出入口，同時，林瑞模院長立即下令緊急採購紅外線體溫探測儀，比照機場的規格，設在門診大樓出入口，監測人員體溫，隨時做好防疫工作。

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這幾天強烈寒流來襲，台南市安南地區深夜的溫度降到8℃，大家在溫暖的棉被中飽眠時，有一群人仍穿著隔離衣，在寒風中的急診門口，為每一位進出的病患及家屬測量體溫。

若有發燒或是有大陸旅遊史或接觸史的病患，會被要求到急診戶外的等候區等待看診及照X光，與一般病患進行分流動作。大部分的民眾都很能配合，偶有一、二位不明理的病患與家屬，對這樣的措施非常不諒解，抱怨連連。工作人員難免一時心情低落，所幸主管們每天都到各部門巡視，給大家加油打氣。安南醫院全院人員動員進行防疫工作，勢必要打羸這場戰疫。



另一方面，急診門口也緊急搭起戶外發燒醫療站，必要時可啓動，在戶外進行疑似個案的看診作業。醫院的防疫物資也全面盤點，物資都己經備妥完畢，請民眾要配合院方政策，就醫時應誠實告之旅遊史與接觸史。住院病患，陪同家屬以一人為限，其他家屬或友人，非必時，請勿到院探病，建議以電話或視訊聯繫即可。此外，進入醫院者應全面配戴口罩，出入門口皆應使用乾式洗手劑進行消毒手部衛生的動作。

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