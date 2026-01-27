　
民生消費

熟食區「非會員不能買」4新制　台灣好市多：總部指示就跟進

▲▼好市多黑五首日。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣好市多證實，將跟進總部新制措施，也將會主動通知會員。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）將自2026年起調整多項會員制度，台灣好市多今（27）日證實，確實為總部規劃的新制度，只要總部指示，台灣就會跟進，若各項服務有任何調整或變動，皆會主動通知會員。

針對好市多總部近期發布新制消息，台灣好市多表示，「確實為今年推出的新制，依總部指示，台灣就會跟進，好市多一向致力於提供會員高品質的商品與優質的購物體驗，依照過往慣例，如各項服務有任何調整或變動，我們都會主動通知會員。」

根據外媒報導，好市多將自2026年起陸續推動4項會員制度調整，涵蓋美食區消費、加油站營運、結帳流程與藥局制度，被視為近年規模最大的一次會員體驗升級，預料將影響全球超過8100萬名付費會員。

「美食區」方面，好市多未來將全面收緊使用規範，不論付款方式為何，消費時皆須以數位方式掃描會員卡。長年以超低價聞名的1.5美元熱狗加飲料套餐，也將「僅限會員購買」，非會員將無法再進入美食區消費，確保優惠回饋給付費會員本人。

此外，好市多除既有賣場附設加油站外，也計畫在美國加州洛杉磯郊區設立首座未附設賣場的獨立式加油站，僅對會員開放。外界解讀，此舉為測試新營運模式的重要一步，是否擴大複製仍有待觀察，但整體仍延續以低毛利油品回饋會員的核心策略。

在結帳流程方面，好市多將擴大導入「預掃描」技術。執行長Ron Vachris指出，員工可在顧客排隊時提前掃描購物車內商品，搭配入場即掃描會員卡制度，結帳時間最多可縮短約20%，有助於紓解尖峰時段人潮。

藥局制度方面，則主打價格透明化。好市多已與藥品福利管理公司Navitus合作，導入「成本加成制」藥價模式，讓會員可清楚了解處方藥的實際成本與加價結構。此制度在美國藥局體系中相對罕見，也被視為好市多強化會員價值、提升整體吸引力的重要布局。

01/25 全台詐欺最新數據

好市多Costco

