海外遇急難免驚！外交部曝「2條急難救助專線」　22國免付費

▲外交部領事事務局長鄭正勇。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

春節假期將至，外交部領事事務局長鄭正勇今（27日）特別提醒國人，於出國出國旅遊前應購妥海外旅遊保險，以降低旅外風險，並加入領務局LINE官方帳號及進行「出國登錄」，查閱旅外安全資訊，出國旅遊期間隨時注意自身安全。此外，外交部也公布國內外2組免付費急難救助專線，但也呼籲非緊急狀況請勿佔線，且赴中國及港澳地區的求助管道與其他國家不同。

外交部今（27日）上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部公眾外交協調會執行長蕭光偉主持，並由外交部領事事務局長鄭正勇進行業務簡報。

鄭正勇提醒，出國前應作完善準備，除確認護照效期（至少6個月以上）及到領務局網站查閱準備前往國家的簽證及入境相關資訊外，也應該投保海外旅遊保險（建議應涵蓋有意外就醫、疾病就醫、緊急救援服務及旅遊不便等服務），降低國人旅外風險及財務負擔。

鄭正勇建議，國人行前可加入領務局LINE官方帳號（帳號：＠boca.tw）或下載「旅外安全指南」APP，即可隨時利用手機查詢「行前準備」、「旅遊警示」、「急難救助」、「即時翻譯」、「各國資訊及駐外館處」、「出國登錄」及「旅外保險」等各項實用資訊，以及倘國人於當地遇有緊急狀況時，駐外館處可立即取得國人的聯繫資訊提供必要協助。另外，領務局LINE官方帳號在今年1月1日至12月31日都有辦理「出國登錄月月抽」抽獎活動，歡迎民眾參加。

為加強提供國人旅外急難服務，鄭正勇指出，領務局桃園國際機場辦事處設有「外交部緊急聯絡中心」，全年無休，每天24小時都有專人輪值，聯繫處理旅外國人急難救助事件，以落實外交部為民服務不打烊的宗旨。

該中心設置2支專線電話：

1.國內免付費「旅外國人緊急服務專線」電話0800-085-095（諧音「您幫我您救我」；海外付費請撥當地國國際碼+886-800-085-095），國人在海外遭遇急難時，可透過該專線電話尋求聯繫協助。

2.「旅外國人急難救助全球免付費專線」800-0885-0885 （諧音「您幫幫我您幫幫我」），目前可適用歐、美、加、日、韓、新、馬、泰、香港、澳門及紐、澳等22個國家或地區。該專線可用當地申請的行動電話門號、公共電話或市話方式撥打；如果以國內行動電話門號撥打，則須另自付國際漫遊電話費用。

鄭正勇指出，外交部也呼籲，民眾如非涉海外急難救助事項，請勿撥打上述專線電話，以免佔線，耽誤緊急事故的處理時效。此外，由於中國及港澳急難救助業務是由行政院陸委會主管，民眾如果在中國或港澳地區不幸遭遇急難事件，可撥打02-2533-9995、（852）6143-9012（香港）、（853）6687-2557（澳門）等電話，以即時獲得協助。

另，針對現行國外旅遊警示分級，鄭正勇表示，為利旅外國人能及時掌握旅遊目的地的警示資訊，外交部依據訂定的「外交部發布國外旅遊警示參考資訊指導原則」，透過駐外各館處隨時掌握駐在國及兼轄地區的旅遊安全情勢，倘有任何影響國人安全的突發事件，立即通報外交部發布旅遊警示，供民眾出國商旅規畫的參考。

鄭正勇指出，現行國外旅遊警示分級表分為四級，「第一級：灰色提醒」、「第二級：黃色注意」、「第三級：橙色避免前往」及「第四級：紅色儘速離境」，評估項目包括個別國家的基礎設施、衛生條件、政經情勢、天然災害及社會治安等。

鄭正勇說，另外交部發布的「旅遊警示」除提供有關當地重大突發事件（如：暴動、戰亂、政變、天災、恐怖攻擊及重大傳染疫情等）影響國人商旅安全的資訊，亦提供各國與中國簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」等其他客觀指標供國人參考。