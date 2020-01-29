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75歲媽臉上驚現大腫包…兒家中「偷裝監視器」揭發駭人一幕

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▲▼75歲媽臉上驚現大腫包…兒裝監視器揭發真相。（圖／翻攝自看看新聞）

▲75歲媽媽臉上不斷出現傷痕，讓兒子起疑偷裝監視器。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名馬姓男子表示，最近發現自己75歲的媽媽臉上常常出現傷痕，第一次是右臉出現很大的腫包，第二次則是出現在左臉上，不久後額頭等地方也都有瘀青和疤痕等。發現異常之後，他曾詢問家中保母，但對方都說不清楚，直到家中偷裝監視器後，駭人的虐待畫面才被揭發。

▼監視器畫面顯示，保母持續對老人家施暴。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼75歲媽臉上驚現大腫包…兒裝監視器揭發真相。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，馬男的媽媽住在河北省保定市，因為患有老人失智症（俗稱老人痴呆症）必須有人在身邊照料，所以馬男2年前透過一間家政公司請了保母幫忙打理媽媽的生活，自己和妻子則將心力放在工作上；不過近期開始，馬媽媽的的臉部就陸陸續續出現傷痕，而且這些腫包都相當明顯。

馬男問保母為何媽媽會受傷，但對方卻始終說不知道，他只好悄悄在天花板上安裝一個監視器，不料才剛裝好第一天就在畫面中看見恐怖一幕。影像顯示，保母除了會拉扯老人家外，還會大力甩耳光、拉頭髮、扯耳朵，痛打頭部等，短短6分鐘就狠推至少13次左右，施暴行徑十分狠毒。

▼保母出手狠打馬媽媽的頭部。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼75歲媽臉上驚現大腫包…兒裝監視器揭發真相。（圖／翻攝自看看新聞）

馬男見狀氣得大罵保母「沒人性」並立刻報警處理，完全不想聽對方解釋。保姆被警方逮捕後也坦承自己多次施暴，最終遭判行政拘留15日以及500元人民幣（約新台幣 2100元）罰款。

不少網友看完後紛紛留言說，「希望保母老了也被揍」、「這處罰超級輕」、「難道要把人打死才要嚴懲？」、「把保母訊息公布，讓大家不要再雇用她了」、「老人好可憐，活受罪還無法反抗」、「這要是我外婆，我肯定親手殺了保母」、「禁止保母終身從事這份行業才對吧...」、「500元人民幣也就1、2天的薪水，有什麼懲罰作用？」。

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