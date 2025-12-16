Netflix突PO曾敬驊照片「真的超討厭他」　網大歪樓：我也想被加

▲Netflix發布摯友限定的限時動態。（圖／翻攝自Instagram）

由曾敬驊、柯佳嬿等人主演的《如果我不從見過太陽》二部曲12月11日開播，Netflix積極宣傳戲劇。昨天就有不少網友注意到，Netflix的IG帳號居然把自己加進「摯友」，且還馬上發布限時動態。消息曝光後，引起熱烈討論，還有網友直呼，為什麼自己不是摯友之一。

有網友在Dcard上，以「我是Netflix摯友」為標題發文，提到他才一開IG，就發現自己變成Netflix的摯友了，且小編還直接PO出《如果我不從見過太陽》李壬曜（曾敬驊 飾）的照片，寫下「真的超討厭他= = 」。看到這句話就讓他直呼，曾敬驊這麼帥，為什麼要討厭他？有人也是Netflix的摯友嗎？

Dcard和Threads上，都有不少網友討論此事，「應該是在玩哏，反派之類的」、「我也是摯友，但原來只是摯友之一」、「行銷手法」、「小編很懂製造話題」、「為什麼討厭他，他好帥」、「你們好曖昧」、「好好笑，他們真的好有創意」。

還有網友表示，「我追劇到半夜的忠實觀眾，怎麼不是小編的摯友」、「為什麼我不在摯友名單裡」、「我不是摯友，我看不到這篇限動」、「欸為什麼我沒有」、「我也想被加進去摯友」、「等待被加入摯友中」。

▲石知田幽默回應。（圖／翻攝自Threads）

還有網友開玩笑，說Netflix的帳號是不是被《如果我不從見過太陽》的重要角色歐陽悌（石知田 飾）給盜用了？石知田本人也幽默回應，「damn…手滑」。