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電視斷訊引衝突！父怒舉拐杖欲洩憤遭推倒喪命　動手兒獲緩刑

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▲▼手臂,手,老人,拐杖,手碗。（圖／翻攝自pixabay）

▲林男因家裡第四台遭斷訊，氣憤跑去找兒子理論，不料雙方發生嚴重口角，過程中林男因重心不穩倒地，不治身亡。（圖／翻攝自pixabay）

記者徐愷昕／新竹報導

79歲林姓男子因家裡有線電視（第四台）遭斷訊，氣的直衝兒子家理論，雙方發生嚴重口角。過程中林男舉起手中拐杖欲攻擊兒子，遭兒抓住抵擋，不料此時林男卻失去重心向後仰倒地，頭部撞擊水泥路面後腦部重創，經緊急送醫急救，2日後仍不治身亡。新竹地院依過失致死罪判林兒1年6月，緩刑4年，期間須付保護管束。

據判決，林男2018年9月2日上午發現家中電視斷訊無法收看，心急之下跑去找兒子理論，質問他是否有繳有線電視費，但因得不到回應只好先行返家，隔沒幾分鐘後他氣不過，再度回到兒子家，雙方發生衝突，在門口大吵互槓。

過程中，林男拿起手中所持的拐杖要攻擊兒子，但此時林兒卻不顧爸爸身體平衡教一般人薄弱，竟強行抓住爸爸拐杖，還用力往前推了一下，導致林男當場重心不穩向後仰倒地，頭部重擊水泥路面後，出現顱骨骨折併顱內出血及腦損傷等狀況，經緊急送醫治療，同月4日中午12許宣告不治身亡。

新竹地院審理時認為，林兒在衝突中抓住拐杖推擠林男是在自我保護，避免遭受攻擊，且林兒見林男倒地昏迷後，內心感到擔心不已，由此可見他並不願意傷害爸爸，也沒有任何想讓他受傷的想法或意圖，難認林兒有主觀犯意。

法官審酌，林兒竟因一時疏忽採取過激烈手段造成大錯，導致家人間難以撫平的傷痛，實在不可取，但考量他犯後坦承犯行，且已獲家人原諒，審結，依過失致死罪判林兒1年6月，緩刑4年，期間須付保護管束。仍可上訴。

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