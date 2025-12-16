當場撞死垃圾車女作業員　賓士男酒測值0.95！引擎蓋濺滿鮮血

記者林東良／台南報導

台南市安平區16日上午發生一起死亡車禍，一輛民間垃圾車在慶平路進行倒貨作業時，遭後方賓士小客車追撞，造成1死1傷，年僅23歲的陳姓女隨車人員當場被夾困於車輛間，經消防人員評估為明顯死亡，肇事48歲鄭姓駕駛則受傷送往成大醫院治療，警方初步酒測值高達0.95，依酒駕肇事偵辦。

▲台南市清晨發生死亡車禍，垃圾車作業時遭後方賓士追撞，造成1死1傷。（記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局指出，16日上午8時9分接獲報案，指安平區慶平路234號前發生陸上交通事故，現場為一輛非環保局所屬的民間垃圾車，遭一輛自小客車追撞。消防局隨即出動5車10人前往救援，由永華分隊分隊長擔任現場指揮官。警消於8時14分抵達時，發現賓士車頭嚴重毀損，駕駛鄭姓男子受困車內但意識清楚，救援人員隨即進行車體破壞，於8時31分協助脫困，並於8時34分送往成大醫院救治。

當時站在垃圾車後方執行倒貨作業的陳姓女子遭賓士車狠撞，被夾困於垃圾車尾與自小客車之間，傷勢過重，消防人員到場時已無生命跡象，經現場評估為明顯死亡，未送醫，後續報請檢警相驗。根據垃圾車行車紀錄器影像，車禍瞬間賓士車引擎蓋濺滿鮮血，相當驚悚。

▲嚴重酒駕撞死女清潔員的鄭男，身體和雙腳受有撕裂傷，消防人員將他送醫。

台南市警四分局警方初步調查，鄭男有肢體擦傷，另左、右腳撕裂傷約3公分，已送醫治療，酒測值高達0.95，明顯超標，已涉酒後駕車肇事。警方表示，詳細肇事原因由警方報請檢察官相驗釐清，全案將依公共危險及過失致死罪嫌偵辦。警方再次呼籲，酒後切勿駕車，一時僥倖，往往造成無法挽回的悲劇。

據了解，酒測值0.95 mg/L（每公升呼氣酒精濃度）遠超法定標準，屬嚴重酒駕，將嚴重影響駕駛安全並引發重大法律後果。在生理影響方面，高酒測值會導致駕駛反應遲鈍、判斷力受損及協調性下降，每公升0.75 mg/L以上即出現思考改變、記憶混亂及肢體不穩，0.95 mg/L更可能造成精神異常與駕駛失控，肇事風險大幅上升。依道路交通管理處罰條例，酒測0.55 mg/L以上罰鍰小型車74000元，並吊扣或吊銷駕照；若達公共危險罪，可處6個月至5年有期徒刑，得併科罰金。

