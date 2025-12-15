陸高速隱形無人機「彩虹-7」首飛成功　外型激似美B-2隱形轟炸機

▲大陸高空高速隱形無人機「彩虹-7」完成首飛。（圖／翻攝新京報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸新一代高空高速隱形無人機「彩虹-7」近日完成首飛，象徵該款無人機正式進入飛行測試階段。由於「彩虹-7」採用飛翼式隱身外型，外觀被認為激似美軍B-2隱形轟炸機，引起外界高度關注，也被視為解放軍在未來戰場上，高等級偵察作戰的重要平台。

《環球網》報導，中國航天科技集團有限公司第十一研究院（航天科技11院）宣佈，彩虹-7高空高速隱身無人機近日在西北某機場成功首飛。此次首飛也代表著此前在珠海航展上備受關注的這款「空中大蝙蝠」已經進入飛行測試階段。

據了解，彩虹-7採用大展弦比的無尾飛翼氣動佈局，可掛載可見光、紅外等多型任務載荷，具備航時長、升限高、巡航速度快與任務能力強等特性，可滿足複雜環境下的對地觀測與資料蒐集需求。

大陸航天科技集團專家李建華表示，首飛是飛行器研製中的關鍵節點，本次主要驗證整體設計方案的合理性與多項核心技術，彩虹-7採用結構與控制均較為複雜的飛翼佈局，測試難度與風險相對更高。

李建華指出，此次首飛已完成自主滑跑起降、姿態控制與航跡跟蹤等基本性能驗證，飛行數據與設計指標、模擬結果高度一致，整體表現符合預期。不過，目前僅完成最基礎的飛行測試，後續仍將展開飛行包線擴展與載荷功能驗證。

公開資訊顯示，彩虹-7曾於2024年珠海航展以實機亮相，其進氣道設於機背，尾噴口採半隱蔽設計，機體線條簡潔流暢。相較彩虹-3、4、5等型號的傳統佈局，彩虹-7轉向高度隱身導向的飛翼構型，被外界認為定位類似美軍B-2轟炸機或RQ-180隱形偵察機。

大陸軍事專家分析，彩虹-7在機體表面、艙門、起落架與結構細節均進行隱身處理，具備低可探測特性，可在高對抗環境下執行長時間隱蔽偵察任務，並透過資料鏈為後方遠程打擊武器提供目標指引，提升整體資訊化作戰效能。