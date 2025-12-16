汽車隔熱紙透光率「前擋70%、前窗40%」　拚明年第1季上路

▲汽車新車隔熱紙見光率最快明年第1季納管。（資料圖／記者張慶輝攝）

記者李姿慧／台北報導

汽車隔熱紙透光率要納管了，交通部近日預告修正《道路交通安全規則》，明確規定新車領牌檢驗和定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率要70%以上，前面車窗隔熱紙透光率至少40%。交通部表示，新制原則明年第1季上路，實施前已領牌的舊車不溯及既往。

交通部表示，因我國地理環境及天候條件，國人用車習慣多考量隔熱、隔離紫外線或降低眩光等因素，汽車常有黏貼隔熱紙情形。為確保汽車駕駛人行車視線清晰及視野完整，維護交通往來安全，並因應實務檢討修正《道路交通安全規則》，明確汽車申請牌照檢驗以及汽車定期檢驗時，玻璃隔熱紙可見光透過率標準，及所黏貼之隔熱紙應有合格標識規定。

根據規定，未來新登檢領照之車輛有黏貼隔熱紙者，前擋風玻璃應黏貼可見光透過率70%以上之合格隔熱紙。但前擋風玻璃自邊框上緣起15公分內之區域，不在此限；前側窗應黏貼可見光透過率40%以上之合格隔熱紙。合格隔熱紙須為具有合格標識者。計程車更新增後側窗及後窗、後擋玻璃均應黏貼可見光透過率40%以上之合格隔熱紙。

此外，新制上路後的新登檢領照車輛有黏貼隔熱紙者，未來在後續汽車定期檢驗時，驗車項目及基準也納入隔熱紙透光率標準，驗車時須符合相關見光率規定。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦表示，目前草案仍在預告中，預告期滿才能進行法制作業，後續還有些細節需與廠商、檢驗單位溝通，原則上將在明年第1季上路。

針對隔熱紙見光率若不符規定，交通部表示，若透光度不符合新制規定，即無法領牌。

