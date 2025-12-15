接替練月琴　仲紅岩任江蘇台辦主任後首次低調亮相

▲新任江蘇台辦主任仲紅岩亮相（前排右二）。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／南京報導

兩岸企業家峰會明日將於江蘇南京開幕，2025兩岸企業產業鏈供應鏈對接活動今（15）日率先登場。活動上，江蘇省台辦新任主任仲紅岩首度在媒體前公開亮相，只是他表現十分低調，僅被介紹出場，未上台進行致辭。

前江蘇省台辦主任練月琴的名字、簡歷與歷史活動報導等，上（11）月底被發現遭到省台辦官網撤下。練月琴最後一次公開出席官方活動，是10月16日至18日在江蘇淮安市舉辦的第19屆台商論壇。

54歲的練月琴是江蘇金壇人，她曾是共青團江蘇省委首位「70後」書記，此後，練月琴歷任中共淮安市委副書記、江蘇省委統戰部副部長和江蘇省社會主義學院黨組書記、副院長等職，2018年3月開始擔任江蘇省委台辦、省政府台辦主任。

2025兩岸企業產業鏈供應鏈對接活動今日下午在南京舉行，現場出席的陸方官員包括江蘇省台辦副主任郭玉振、中共江蘇省委常委胡廣杰，以及江蘇省工信廳、國資委、地方金融管理局、工商聯等單位領導。

郭玉振主持致辭環節時，介紹了陸方官員與致辭嘉賓出場，前者即包括「江蘇省台辦主任仲紅岩先生」，不過仲紅岩僅於介紹時轉身打招呼，並未上台發表致辭，且在致辭環節結束後就因公務先行離場，顯得相當低調。該場致辭由胡廣杰、台灣工商建研會理事長雷宏毅發表。

公開資料顯示，仲紅岩生於1973年10月，江蘇沭陽人，在職研究生學歷，碩士學位。仲紅岩長期在江蘇省委工作，歷任江蘇省委研究室副巡視員，江蘇省委政策研究室副主任、機關黨委書記，江蘇省委辦公廳副主任。

在成為省台辦主任之前，仲紅岩是江蘇省委副秘書長、省委國安辦常務副主任，但目前尚不清楚他是否仍兼任這些職位。