陸國防部公佈航母編隊通報自衛隊紀錄　批日仍派飛機多次衝撞訓練海空域

▲解放軍航母遼寧艦。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

解放軍航母「遼寧號」艦載機6日對日本航空自衛隊F-15戰機實施間歇性雷達照射，造成雙方緊張關係加劇，日本防衛大臣小泉進次郎則批評稱，中方事前未提供充分資訊。對此，大陸國防部發言人蔣斌表示，遼寧號航母編隊數次通報日海軍自衛隊116艦，「日方仍派飛機多次衝闖中方訓練海空域進行滋擾，危及飛行安全的一切責任理應由日方承擔。」

▲大陸國防部發言人蔣斌。（圖／記者陳冠宇攝）

蔣斌指出，此次事件事實清楚、證據確鑿，容不得日方狡辯抵賴，「實際情況是，12月6日，遼寧艦航母編隊組織101艦通報中方將組織艦載機飛行訓練，日方116艦確認收到；其後，中方101艦再次通報艦載機飛行訓練預計15時開始，持續時間約6小時，主要在航母以南區域，日方116艦再次確認收到。」

蔣斌表示，日方一再欺騙本國民眾、誤導國際社會，把中方正常的軍事訓練炒作成所謂安全威脅，把自己從挑釁者包裝成受害者，「不禁讓人懷疑其是不是想為高市首相涉台錯誤言論造成的嚴重後果轉移視線？是不是想為其突破戰後體制、謀求軍事鬆綁、復活軍國主義幽靈製造藉口？」

蔣斌強調，「我們強烈敦促日方正視當前中日關係困難的癥結，切實反思糾錯，任何避實就虛、偷梁換柱、倒打一耙的卑劣行徑和政治操弄都不可能得逞。」