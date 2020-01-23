露營PO合照！訊息跳「甜蜜一家人」她傻：明明只有我跟兒　老公在家臉綠

▲原PO露營疑似卡到陰！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

不少人爬山或露營，最怕遇到科學難以解釋的現象！一名人妻餘悸猶存表示，日前與兒子去露營，睡前拍下幾張照片，傳給家人報平安後就入睡，豈料隔天醒來，發現老公奪命連環叩，甚至要她快跑，真相毛炸！

一名女網友在臉書《爆系故事館》分享超毛經歷，本（1）月某個週末，一家人原本要去山上露營度假，豈料人算不如天算，豬隊友年前工作爆增，臨時要加班，然而營區早已預訂好，「好吧！就當作一次一打一的露營經驗吧」，於是原PO單獨帶著兒子露營去。

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原PO說，遠離城市喧囂，越往山裡去，四周霧氣越顯濃烈，一度令人忐忑不安，「但是山裡的空氣就是那麼清新，真是讓人身心靈都舒爽了起來。」一路上顛顛簸簸，順利抵達營區後，「還好營主人熱情又隨和，看我一枚弱女子，幫我看前看後，帳篷也幫忙我處理。」

看著兒子玩得不亦樂乎，原PO也把平日的煩惱拋到九宵雲外，隨著太陽下山後，接著可怕夢靨來了，「我和孩子到帳篷內準備就寢，怎麼那麼冷啊…深夜的山裡真是讓人不得不打幾個冷顫」，入睡前，原PO不忘向家人報平安，趕緊與兒子自拍幾張照，「怎料手機電力不足，草草傳了幾張就趕緊關機充電，躲進睡袋睡去。」

隔天一早，天色未全亮，公雞早已開始發出清脆叫聲，睡眼惺忪的原PO忍不住埋怨，「這一夜睡得很不安穩，一直感覺到腳底發寒，怎麼都睡不暖。耳邊傳來此起彼落的打鼾聲，山裡安靜的連一點風吹草動都那麼清晰。」慶幸的是，一旁的兒子似乎一夜好眠，「看兒子還在熟睡的臉龐，不打算吵醒他。」

原PO下意識拿起手機，開機後，發現老公昨晚打了數通電話，「怪了…是有那麼想我們嗎？」她再開啟家庭群組一看，只見大家留言，「一家人出遊真好」、「真是甜蜜的一家人」、「你們三個要玩得開心喔！」、「他怎麼只拍背影啊！哈哈！搞笑喔」。

原PO越想越不對勁，明明昏暗的帳棚內只有她跟兒子二人，手指拚命往上滑，卻愣見老公一句話「老婆，快跑！」正當原PO還是摸不著頭緒時，「卻一個明顯的氣音，靠在我耳邊對著我說：『哈囉』。」

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▲網友嚇歪！（圖／翻攝臉書爆系故事館）

超毛的故事貼出後，掀起網友秒起雞皮疙瘩，「以後不敢露營了」、「換我腳底冷」、「在某次露營…我家大兒子也有遇過」、「好煩喔後面那個勁太大了啦」、「其實第三個人是老王，好可怕」、「嗯，禮貌地回：哈囉我很好」、「本來很毛，看到是在哈囉就噴笑出來，然後又繼續毛起來」。

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