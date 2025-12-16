高虹安涉貪案被告二審全輕判！「公衛文」判3月「兔姐」判4月

▲台大公衛文王郁文，二審獲輕判3月。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾被選為台大13妹的「公衛文」王郁文，因捲入新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費案，一審遭法院認定貪污466元而遭判刑2年、緩刑5年。不過案件上訴二審後，高等法院改認定她犯下「偽造文書罪」，改輕判有期徒刑3月，並宣告緩刑2年的自新機會。

網友在2010年間選出台大校園美女「台大13妹」，當時就讀台大公共衛生學系的王郁文，就被以「公衛文」名稱被選入。王郁文大學畢業後曾涉足模特兒圈與演藝圈，拍過寫真也上過多個知名綜藝節目。

王郁文在2020年當選台灣民眾黨黨代表，並為網紅吳達偉助選立法委員時認識高虹安，在高虹安當選不分區立委後成為立法院助理。王郁文在擔任助理期間，以筆名「水母」替高虹安編寫臉書。最後高虹安相關案件爆發後，王郁文也遭偵辦，並被提起公訴，一審法院認定她貪污466元，判處有期徒刑2年、緩刑5年。

案件去年上訴第二審，高等法院首度開庭時，王郁文出庭應訊。當時記者詢問她為了466元出庭感想如何？王郁文先長嘆了一口氣，回說「大家對466元被判兩年，是怎麼想的？家人也希望為了自己的名聲，可以繼續試試看，相信台灣司法，有機會可以還一個公道。」她當時也說，案發後許多人對她表示關心，「有大家支持，我會好好活下去。」

而案件於16日二審宣判，高院改以「偽造文書罪」判刑，王郁文也獲得輕判有期徒刑3月、得易科罰金9萬元，並宣告緩刑2年的自新機會。

此外，高虹安當時的立委助理中，一審也有多人遭到判刑。陳奐宇判刑1年，緩刑3年，褫奪公權1年；他二審獲得改判2月、緩刑2年。另外高虹安的前行政主任助理、綽號「小兔」的黃惠玟，在審理中說高虹安將責任都推給她與另一名助理陳奐宇，因此高虹安欠他們兩人一個道歉。她一審遭判刑2年，緩刑5年，褫奪公權2年；二審也獲輕判4月、緩刑2年。另名助理陳昱愷一審無罪，二審仍是無罪。

▼高虹安前助理「兔姐」黃惠玟，二審也獲得減輕。（圖／記者吳銘峯攝）