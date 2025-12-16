　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高虹安涉貪案被告二審全輕判！「公衛文」判3月「兔姐」判4月

▲▼高虹安案件二審首度開庭，公衛文王郁文庭後受訪，助理兔姊黃惠玟。開庭前庭外有支持與反對者。（圖／記者吳銘峯攝）

▲台大公衛文王郁文，二審獲輕判3月。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾被選為台大13妹的「公衛文」王郁文，因捲入新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費案，一審遭法院認定貪污466元而遭判刑2年、緩刑5年。不過案件上訴二審後，高等法院改認定她犯下「偽造文書罪」，改輕判有期徒刑3月，並宣告緩刑2年的自新機會。

網友在2010年間選出台大校園美女「台大13妹」，當時就讀台大公共衛生學系的王郁文，就被以「公衛文」名稱被選入。王郁文大學畢業後曾涉足模特兒圈與演藝圈，拍過寫真也上過多個知名綜藝節目。

王郁文在2020年當選台灣民眾黨黨代表，並為網紅吳達偉助選立法委員時認識高虹安，在高虹安當選不分區立委後成為立法院助理。王郁文在擔任助理期間，以筆名「水母」替高虹安編寫臉書。最後高虹安相關案件爆發後，王郁文也遭偵辦，並被提起公訴，一審法院認定她貪污466元，判處有期徒刑2年、緩刑5年。

案件去年上訴第二審，高等法院首度開庭時，王郁文出庭應訊。當時記者詢問她為了466元出庭感想如何？王郁文先長嘆了一口氣，回說「大家對466元被判兩年，是怎麼想的？家人也希望為了自己的名聲，可以繼續試試看，相信台灣司法，有機會可以還一個公道。」她當時也說，案發後許多人對她表示關心，「有大家支持，我會好好活下去。」

而案件於16日二審宣判，高院改以「偽造文書罪」判刑，王郁文也獲得輕判有期徒刑3月、得易科罰金9萬元，並宣告緩刑2年的自新機會。

此外，高虹安當時的立委助理中，一審也有多人遭到判刑。陳奐宇判刑1年，緩刑3年，褫奪公權1年；他二審獲得改判2月、緩刑2年。另外高虹安的前行政主任助理、綽號「小兔」的黃惠玟，在審理中說高虹安將責任都推給她與另一名助理陳奐宇，因此高虹安欠他們兩人一個道歉。她一審遭判刑2年，緩刑5年，褫奪公權2年；二審也獲輕判4月、緩刑2年。另名助理陳昱愷一審無罪，二審仍是無罪。

▼高虹安前助理「兔姐」黃惠玟，二審也獲得減輕。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼高虹安案件二審首度開庭，公衛文王郁文庭後受訪，助理兔姊黃惠玟。開庭前庭外有支持與反對者。（圖／記者吳銘峯攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
押寶台積電翻車？地主認賠逾2千萬
獨家／樂天8年約留林立！總值史上第2　月薪至少160萬超越陳
快訊／高虹安「貪汙無罪」重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴
28歲媽生第六寶！　獲5.6萬大紅包
「麻吉大哥」黃立成已被清算200次！損失7.1億　帳戶剩16
高虹安案逆轉！貪污無罪、偽造文書判6月　內政部：可申請復職
獨／主導TVBS「亮槍嗆聲」假新聞　角頭郭平輝罹癌辭世
婚禮放他歌…下秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭
快訊／高雄嚴重火警！濃煙狂竄網急喊：快戴上口罩
大逆轉！高虹安案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

賓士男酒駕追撞垃圾車「23歲女慘死」　南警嚴正譴責

快訊／高虹安「貪汙無罪」重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴

移工當保母9天！虐2月嬰「腦傷手骨折」命危成弱智　法官重判7年

現場畫面曝！高雄禹青塑膠工廠大火　烈火黑煙猛竄

西濱砂石車打滑撞小貨車！害車體扭曲夾護欄　恐怖現場畫面曝

增產報國！彰化溪州青農夫妻喜迎第六寶　醫院、公所加碼催生

快訊／大發工業區工廠大火！市府急發空品提醒：屏東新園列入

接單送「6支手機+5萬現金」　女外送員侵吞落跑！通訊行提告

桃園4歲女童寒風中「光腳發抖哭找媽媽」　暖警逐戶詢問送她回家

獨／主導TVBS「亮槍嗆聲」假新聞　角頭份子郭平輝罹癌辭世

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

賓士男酒駕追撞垃圾車「23歲女慘死」　南警嚴正譴責

快訊／高虹安「貪汙無罪」重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴

移工當保母9天！虐2月嬰「腦傷手骨折」命危成弱智　法官重判7年

現場畫面曝！高雄禹青塑膠工廠大火　烈火黑煙猛竄

西濱砂石車打滑撞小貨車！害車體扭曲夾護欄　恐怖現場畫面曝

增產報國！彰化溪州青農夫妻喜迎第六寶　醫院、公所加碼催生

快訊／大發工業區工廠大火！市府急發空品提醒：屏東新園列入

接單送「6支手機+5萬現金」　女外送員侵吞落跑！通訊行提告

桃園4歲女童寒風中「光腳發抖哭找媽媽」　暖警逐戶詢問送她回家

獨／主導TVBS「亮槍嗆聲」假新聞　角頭份子郭平輝罹癌辭世

中興大學USR進駐中興新村　在地關懷與創生基地揭牌啟用

瑪莎拉蒂中國銷量狂跌9成！純電車款151萬元出清

賓士男酒駕追撞垃圾車「23歲女慘死」　南警嚴正譴責

獨家／樂天8年約留林立！總值空降史上第2　月薪至少160萬超越陳傑憲

台茶商法國領獎遇鬧場嗆「是中國一省」　外交部：貽笑國際社會

日男爽「一夫多妻」！養女也變後宮　約炮100女偷拍性愛片

快訊／高虹安「貪汙無罪」重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴

移工當保母9天！虐2月嬰「腦傷手骨折」命危成弱智　法官重判7年

高雄港受關稅影響營收與櫃量略減　郵輪到港艘次創歷年次高

川普正式對BBC提告！　合計求償100億美元

【嚇到靈魂出竅】老公見鬼臉高8度慘叫跌坐在地XD

社會熱門新聞

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

即／大發工業區塑膠粒工廠大火　濃煙狂竄快戴口罩

即／高虹安涉詐領助理費大逆轉！二審僅依偽造文書判6月

「便當法官」施志遠　私下接案遭送評鑑

當場撞死垃圾車女作業員　賓士男酒測值0.95

台南新營民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷

基隆男連開2槍射殺舊友！檢聲押禁見

黃國昌被爆傳產大亨金援近億　「有求必應如土地公」

被柯文哲罵了1年　檢察官首度回應

更多熱門

相關新聞

大逆轉！高虹安助理費案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

大逆轉！高虹安助理費案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

新竹市長高虹安捲入詐領助理費風波，一審遭判處有期徒刑7年4月，目前停職中。案件上訴到第二審後，高等法院今（16日）宣判二審結果，意外出現大逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬；但貪汙部分無罪。對此，陽明交大法律學者林志潔認為，判決見解不一致部分，相信檢察官會上訴到最高法院。至於是否衝擊明年新竹市長選情？林表示，勝選不可能寄託在對手是有罪或合作是否破裂。

高虹安案二審逆轉　民眾黨：讓社會看見司法該有的公平性

高虹安案二審逆轉　民眾黨：讓社會看見司法該有的公平性

助理費案二審大逆轉！高虹安發聲了

助理費案二審大逆轉！高虹安發聲了

即／高虹安涉詐領助理費大逆轉！二審僅依偽造文書判6月

即／高虹安涉詐領助理費大逆轉！二審僅依偽造文書判6月

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

關鍵字：

法律人權高虹安貪污詐領助理費高等法院二審公衛文王郁文

讀者迴響

熱門新聞

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

全台有雨！　連下2天時間曝

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

全台下2天！　轉雨時間曝

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面