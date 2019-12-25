影／演講長壽秘訣！保健品公司51歲老闆「台上當場猝死」…主持人嚇壞

記者朱世凱／綜合報導

大陸微博近日瘋傳一段影音，內容顯示一名保健品公司的老闆正在演講，主題是如何維持健康長壽的方法，以及推廣自家產品「痛風酒」，不料講到一半時，他卻突然腳軟撞上講桌，隨後側倒在台上。有網友透露，這名老闆就是廣東中億健康科技有限公司的董事長陳沛文。公司相關發言人也證實，董座不幸猝死講台上，享年51歲。

▼陳沛文當時正傳授保持長壽的方法，沒想到不久就猝死講台上。（圖／翻攝自微博）

從影像可見，陳沛文當時仍中氣十足地在台上演講，沒想到講完最後一句準備下台時，突然腳步不穩撞上一旁的講桌，隨後腳軟癱倒地上。穿黑衣的主持人目睹後，慌張地上前查看狀況，並且立刻將董座送醫急診，不幸的是，陳沛文最終仍宣告不治。

不少網友隨後起底陳沛文身分背景，發現他的身價高達60億元人民幣（約新台幣258億元），還曾宣稱自己是保健品「痛風酒」的發明人以及健康專家。有的人為此調侃地說，「真的太諷刺了」、「為自家治痛風的產品做了最壞宣傳」、「主持人急救怎麼沒給他喝痛風酒」、「現在還有人相信這種保健食品浮誇的療效嗎？」。

▼陳沛文腳軟倒地，讓主持人著急前來查看。（圖／翻攝自微博）

廣東中億健康公司發言人不久證實，網路流傳的影片是真的，此事發生在上（11）月17日，「當時我們正在辦活動，陳沛文則負責演講，沒想到他講完後就心肌梗塞，真的倒了下來去世了。」他也說，陳沛文早在20年前就施行過「心臟搭橋」（冠狀動脈旁路移植）手術，本來做完活動以後要住院的，因為醫師警告他，必須趕快住院安裝「心臟起搏器」，結果事情就這樣突然發生。

發言人還駁斥網友先前的說法，「陳沛文哪有什麼身家60億元，他也沒說過自己是健康專家啊，這根本瞎講瞎說。」

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