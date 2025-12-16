對槍手丟磚頭「下秒遭中彈亡」　女兒哽咽：他保護深愛的人

▲莫里森曾對槍手丟磚頭，但不久後也遭槍殺。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）恐攻造成16人死亡，根據目擊者拍攝畫面，曾有一名男子對槍手猛扔磚頭，而他的女兒如今出面證實，父親不久後就被子彈奪走性命。

席娜·古特尼克（Sheina Gutnick）受訪證實，網路瘋傳影片中，向槍手薩吉德（Sajid Akram）投擲磚頭的英勇男子，正是她的62歲父親雷文·莫里森（Reuven Morrison）。

古特尼克接受CBS採訪時表示，「槍擊一開始，他就立刻跳了起來，他設法扔出了磚頭，對著恐怖分子大吼，保護了他的社區，然後就被槍殺。」

她哽咽說道，「如果他必須以某種方式離開這個世界，那就是與恐怖分子戰鬥，沒有其他方式能將他從我們身邊帶走。他投入戰鬥，並保護自己最深愛的人。」

古特尼克讚揚父親帶來的光明、慷慨與幽默感，「他是最棒的一個人」。被問及究責對象時，她直指澳洲政府「早就收到警告信號，猶太社區一直在懇求、懇求、懇求，但我們的聲音被充耳不聞。」

《衛報》、《雪梨晨鋒報》報導，莫里森1970年代從前蘇聯移居澳洲，如今成為一名成功的商人，頻繁往返雪梨和墨爾本，經常將收入捐贈給慈善機構。

莫里森2024年接受ABC採訪時，曾坦言蘇聯時期曾遭受迫害，但不認為澳洲也會發生反猶事件，「我們因為認為澳洲是世上最安全國家才來到這裡，猶太人未來不會面臨反猶主義，我們可以在安全環境中把孩子撫養長大。」

另一名英雄則是阿拉伯裔的43歲水果店老闆阿邁德（Ahmed al Ahmed），他不顧自身安危、徒手奪槍，儘管成功讓槍手繳械，肩膀卻也因此中了4、5槍，目前在聖喬治醫院（St George Hospital）治療中，情況穩定。

▲▼阿邁德徒手奪槍而中彈，總理艾班尼斯親赴醫院探視。（上圖／達志影像／newscom；下圖／路透社）



