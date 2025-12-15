　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／聖石邱薡荿狂拍557部SM影片　一場「6女拘禁7天」燒掉千萬

▲聖石金業前董事長邱薡荿透過網路社群開啟SM飼養女奴拍片計畫，拍攝過程中甚至當眾讓女奴露臉，物化羞辱女性的行為極度變態。（合成圖／翻攝網路、記者黃哲民攝）

▲邱薡荿嗜愛SM調教拍攝性虐片，他曾在聖石遭查扣的法拉利超跑上，要女奴做不雅姿勢羞辱。（合成圖／翻攝網路）

記者張君豪／台北報導

《東森新媒體ETtoday》揭露聖石金業前董事長邱薡荿疑似挪用公司投資人購金款項飼養多名女奴拍攝SM性虐影片，並透過網路社群平台分享給同好，該平台邱男帳號顯示，邱男酷愛且沉溺在BDSM調教虐待性愛中，光是邱薡荿從2019年8月創設帳號迄今，總計張貼超過400則貼文，全部和SM調教女奴有關。

邱董在自己社群海量貼文中，女性人稱永遠是「母狗」、「奴隸」、「賤貨」，至於放在女性前面的形容詞稱謂，全部和女性私密部位有關，言詞中滿滿鄙視、賤踏女性言論，邱總計透過該帳號上傳SM虐待、鞭打、軍事化體罰女奴的影片超過557部，多數影片尺度超變態，顯見邱薡荿心中物化，貶低女性意圖明顯，飼養的女奴只是他在任意場所地點發洩慾望的玩具。

邱薡荿對於SM變態調教性愛有多癡迷？他透過社群帳號自介就承諾飼養女奴，並且在自家豪宅設計專屬的調教空間，甚至連聖石金業涉吸金案遭查扣的法拉利超跑，也變成邱董調教女奴「公開暴露」的調教工具。

北部八大行業幹部私下透露：一般外約酒店妹進行性交易價格根據姿色而定，價格從數千到數萬元不等，但邱男調教手段豐富，道具琳瑯滿目五花八門，且熱愛拍攝創作SM性虐調教影片，「有使用道具虐待、拍片價格就非常貴」。

平台上的邱董，常見他興致高昂頻繁上傳分享玩女奴拍攝的SM影片，從自家豪宅到調教室、戶外開放空間，女奴家中，甚至是遭檢警查扣的法拉利超跑上，都可看到他盡心調教、暴露、鞭打羞辱女奴的賣力身影。

知情者透露「一般性交易過夜，大概花費數萬到20萬元不等，端看應召女姿色而定」，「但拍SM調教虐待影片是一般應召妹不願承接的，加上拍攝影片入鏡，須開出更高價才有人願意」，通常這類拍攝雙方須簽定保密契約，並規範影片使用範圍「最少一晚需10多萬到數十萬，才有女生願拋頭露臉，接這種擔任性奴被打性虐調教的辛苦粗重活」。

邱董曾在2024年PO文舉辦「挑戰24小時7天拘禁」的馬拉松等級的SM性虐待調教活動，當時活動號召6名女性蒙面參加，若以包一女一晚凌虐拍片價格以30萬元計算，邱董光是一個SM調教群交活動就燒掉近千萬元現金。但沒人知道，邱薡荿在他砸大錢私密經營的SM調教性愛領域，到底挪用花費多少投資人辛苦錢？

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone鬧鐘「自動靜音」害慘一票人　內行勸：這功能快關掉
行動電源爆炸怎麼處理？　消防局解答
東泉辣椒醬「辣中帶甜」　醫一看成分！發現好吃的祕密
獨／聖石邱薡荿狂拍557部SM影片　一場「6女拘禁7天」燒掉
明天清晨低溫仍探10度以下　後天2地防較大雨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

下班惡夢！國1彰化段5車慘撞釀3傷　狂塞5公里…用路人崩潰

獨／聖石邱薡荿狂拍557部SM影片　一場「6女拘禁7天」燒掉千萬

檢狂虧踩飛輪收錢竟「車手抗辯」　柯文哲嗆：別用臆測編故事

快訊／20歲勤益科大生越級黃牌自撞亡　校方「4聲明」悲痛證實

女賣家網售減肥「爆so錠」　衛生局送檢驚含禁藥！判決出爐

獨／聖石邱薡荿SM帝國曝！飼養女奴極度調教　富商粉絲敲碗催更

嘉義番路宮廟三太子神尊遭竊　中埔警2小時火速逮人

台中重機騎士自撞「橋面摔落」亡！死者為勤益科大生　校方哀慟

洗錢52.3億！租行動整鈔機轉匯海外　欣福益負責人遭起訴求刑5年

假神醫改當車手！誆任職「聯合國國際法庭」　一查竟是通緝犯

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

下班惡夢！國1彰化段5車慘撞釀3傷　狂塞5公里…用路人崩潰

獨／聖石邱薡荿狂拍557部SM影片　一場「6女拘禁7天」燒掉千萬

檢狂虧踩飛輪收錢竟「車手抗辯」　柯文哲嗆：別用臆測編故事

快訊／20歲勤益科大生越級黃牌自撞亡　校方「4聲明」悲痛證實

女賣家網售減肥「爆so錠」　衛生局送檢驚含禁藥！判決出爐

獨／聖石邱薡荿SM帝國曝！飼養女奴極度調教　富商粉絲敲碗催更

嘉義番路宮廟三太子神尊遭竊　中埔警2小時火速逮人

台中重機騎士自撞「橋面摔落」亡！死者為勤益科大生　校方哀慟

洗錢52.3億！租行動整鈔機轉匯海外　欣福益負責人遭起訴求刑5年

假神醫改當車手！誆任職「聯合國國際法庭」　一查竟是通緝犯

悲情！NFL最強3冠四分衛馬霍姆斯　左膝前十字韌帶撕裂賽季報銷

大陸產業「內卷化」　南京台商分享競爭力秘訣

下班惡夢！國1彰化段5車慘撞釀3傷　狂塞5公里…用路人崩潰

他胃脹4個月慘罹癌　醫列10大癌症「早期警訊」！

日立永大揭未來三大業務佈局　總座：明年高速梯接單拚年增2成

「CORTIS穿搭」成熱搜關鍵字　成員穿搭公式快速上手一次看

輝達為何緊抓中國市場　美議長曝「黃仁勳遊說內幕」：問題很棘手

行政院不副署變憲政遊戲「最大贏家」　林濁水：太怪了

獨／聖石邱薡荿狂拍557部SM影片　一場「6女拘禁7天」燒掉千萬

裕隆城慶聖誕推首屆未來拾光祭　集結超過20組攤位及舞台活動

羅志祥演唱會合體DJ SODA 　火辣變電音派對

社會熱門新聞

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

保時捷男「遭押上車連開2槍」！　胸口中彈倒後座慘死

新郎「美幹拎」婚禮被灌倒！新娘公審主管慘了

獨／聖石邱薡荿SM帝國曝　飼養大批女奴極度調教

16歲少女葬身火窟　校長嘆她人緣很好

16歲愛女命喪火窟…保全爸上大夜逃死劫

淡水2機車碰撞「護理師亡」　騎士曾肇事駕照遭註銷

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

彰化某高職爆「極噁霸凌」　女同學遭大便抹桌椅

基隆毒駕奪命！妻買菜失聯　翁求協尋接噩耗崩潰

被柯文哲罵了1年　檢察官首度回應

88會館揭密　女檢存現25萬「要學妹換偵辦團隊」

公益網紅「賓賓哥」　遭爆斂財破億霸凌粉絲

更多熱門

相關新聞

獨／聖石邱薡荿SM帝國曝　飼養大批女奴極度調教

獨／聖石邱薡荿SM帝國曝　飼養大批女奴極度調教

檢警1日大動作搜索聖石金業並拘提傳喚30人到案，其中最關鍵的就是認定觸犯期貨交易法遭判刑入監的前標準金商總經理邱薡荿、犯案後開設聖石金業改已預購黃金現貨契約，邱男因通緝在今年九月遭警方逮捕入獄前，但檢警所查扣該公司資產，公司帳戶金流僅剩約7億、黃金現貨47公斤約2億，加上市值約6千萬包含法拉利F12、812超跑、勞斯萊斯幻影總值約10億元。檢警粗估該公司販售契約市值突破百億，與公司剩餘資產差異太大，目前正積極追查剩餘資產流向。

獨／警拘聖石主謀竟要向藍委說明　林思銘辦公室回應了

獨／警拘聖石主謀竟要向藍委說明　林思銘辦公室回應了

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

獨／聖石吸金自救會推自救指南

獨／聖石吸金自救會推自救指南

捧176萬要投資黃金被阻　1個月後聖石金業出事了

捧176萬要投資黃金被阻　1個月後聖石金業出事了

關鍵字：

聖石金業邱薡荿性癖好SM性奴不雅片

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！

今晚再急凍！　下波變天時間曝

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面