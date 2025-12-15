獨／聖石邱薡荿狂拍557部SM影片　一場「6女拘禁7天」燒掉千萬

▲邱薡荿嗜愛SM調教拍攝性虐片，他曾在聖石遭查扣的法拉利超跑上，要女奴做不雅姿勢羞辱。（合成圖／翻攝網路）

記者張君豪／台北報導

《東森新媒體ETtoday》揭露聖石金業前董事長邱薡荿疑似挪用公司投資人購金款項飼養多名女奴拍攝SM性虐影片，並透過網路社群平台分享給同好，該平台邱男帳號顯示，邱男酷愛且沉溺在BDSM調教虐待性愛中，光是邱薡荿從2019年8月創設帳號迄今，總計張貼超過400則貼文，全部和SM調教女奴有關。

邱董在自己社群海量貼文中，女性人稱永遠是「母狗」、「奴隸」、「賤貨」，至於放在女性前面的形容詞稱謂，全部和女性私密部位有關，言詞中滿滿鄙視、賤踏女性言論，邱總計透過該帳號上傳SM虐待、鞭打、軍事化體罰女奴的影片超過557部，多數影片尺度超變態，顯見邱薡荿心中物化，貶低女性意圖明顯，飼養的女奴只是他在任意場所地點發洩慾望的玩具。

邱薡荿對於SM變態調教性愛有多癡迷？他透過社群帳號自介就承諾飼養女奴，並且在自家豪宅設計專屬的調教空間，甚至連聖石金業涉吸金案遭查扣的法拉利超跑，也變成邱董調教女奴「公開暴露」的調教工具。

北部八大行業幹部私下透露：一般外約酒店妹進行性交易價格根據姿色而定，價格從數千到數萬元不等，但邱男調教手段豐富，道具琳瑯滿目五花八門，且熱愛拍攝創作SM性虐調教影片，「有使用道具虐待、拍片價格就非常貴」。

平台上的邱董，常見他興致高昂頻繁上傳分享玩女奴拍攝的SM影片，從自家豪宅到調教室、戶外開放空間，女奴家中，甚至是遭檢警查扣的法拉利超跑上，都可看到他盡心調教、暴露、鞭打羞辱女奴的賣力身影。

知情者透露「一般性交易過夜，大概花費數萬到20萬元不等，端看應召女姿色而定」，「但拍SM調教虐待影片是一般應召妹不願承接的，加上拍攝影片入鏡，須開出更高價才有人願意」，通常這類拍攝雙方須簽定保密契約，並規範影片使用範圍「最少一晚需10多萬到數十萬，才有女生願拋頭露臉，接這種擔任性奴被打性虐調教的辛苦粗重活」。

邱董曾在2024年PO文舉辦「挑戰24小時7天拘禁」的馬拉松等級的SM性虐待調教活動，當時活動號召6名女性蒙面參加，若以包一女一晚凌虐拍片價格以30萬元計算，邱董光是一個SM調教群交活動就燒掉近千萬元現金。但沒人知道，邱薡荿在他砸大錢私密經營的SM調教性愛領域，到底挪用花費多少投資人辛苦錢？

