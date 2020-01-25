失智症姑婆回家團圓！回養老院路上「強忍落寞道別」　他心疼：笑容都不在了

▲很多老人家平常都一個人，很珍惜和子女相處的時光。非當事人。（示意圖／翻攝自pexels）



記者黃可昀／綜合報導

除夕是闔家團圓的開心日子，但是當孩子們吃完飯一一回家時，長輩臉上的落寞之情藏也藏不住。一名網友的姑婆長期住在養老院，昨天除夕難得回家吃飯，看到親戚子孫們都團聚在一起，臉上也露出許久未見的笑容，直到飯後被載回養老院的路上，嘴角又漸漸往下垂，孤單沮喪的表情深深烙印在他腦海，看了實在很捨不得。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，姑婆也就是阿公的姊姊，今年已經80幾歲，患有頗嚴重的失智症，有時候會忘記回家的路，甚至煮飯也忘記關火，加上她的小孩忙於工作無法時時刻刻照顧她，後來就把她送到養老院生活，像是過年這種特別日子才會接她回家一起吃飯。

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▲姑婆難得回家吃年夜飯，但吃完又得回養老院了。與本文無關。（示意圖／翻攝自pixabay）



原PO回想昨天年夜飯的場景，姑婆臉上「那種快樂是擋不住的」，非常珍惜短暫的天倫之樂，不用言語就能感受到她的激動，後來原PO爸爸載她回養老院時，「那個笑容就不在了」，雖然是姑婆主動說要回去的，她嘴巴上說自己是養老院裡的班長，得回去幫忙處理事情，不過，姑婆的沮喪已經全寫在臉上，或許只是怕自己給孩子添麻煩，所以才急著要回養老院，其實心裡也很想和家人待在一塊。

這讓原PO想起小時候和姑婆同住的時光，對方總是煮他愛吃的菜、開電視給他看等等，如今卻礙於失智症與經濟因素，不得不離開家庭搬到養老院，「老人癡呆真的只能去老人院嗎？」

網友無奈表示，「經濟上不是很好，可能去老人院是一個比較簡單的作法」、「送去老人院對她來說也比較安全，因為沒辦法預期她的忘記會為她帶來什麼危險，但是大家平常可以常常去看看她陪陪她」、「至少老人院還有朋友陪伴她…有專業的人照顧生活。」

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