梅根抱亞契散步照曝光...網罵翻：拜託教她抱孩子！育兒專家說話了

▲英國哈利王子、妻子梅根以及兒子亞契(Archie)。(圖/達志影像/美聯社)

記者錢玉紘/綜合報導



英國的哈利王子與妻子梅根宣布半退出英國皇室後,歷經兩個禮拜的風波,一家人終於在加拿大團聚。不過卻有媒體拍到梅根用背帶抱著8個月大兒子亞契(Archie)的照片,被許多網友責備沒有安全地把寶寶抱好,但育兒專家解釋,事實上這是新手爸媽常見的情形,沒有危險疑慮。

英國《每日郵報》報導,梅根被拍到用肩背帶抱著兒子出遊,她右手撐著寶寶的背,左手牽著兩隻狗,在加拿大溫哥華島上的一處公園漫步,心情看起來非常好。但照片中可以看到,肩背帶的右邊稍微有點滑落,讓亞契呈現斜斜的樣子。

Honey I’m home



The Duchess of Sussex, Meghan Markle, is all smiles while carrying Archie and walking her two dogs in Vancouver pic.twitter.com/sYvDlSgsZd