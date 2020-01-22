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梅根抱亞契散步照曝光...網罵翻：拜託教她抱孩子！育兒專家說話了

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▲▼▲英國哈利王子、妻子梅根與兒子亞契（Archie）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國哈利王子、妻子梅根以及兒子亞契（Archie）。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

英國的哈利王子與妻子梅根宣布半退出英國皇室後，歷經兩個禮拜的風波，一家人終於在加拿大團聚。不過卻有媒體拍到梅根用背帶抱著8個月大兒子亞契（Archie）的照片，被許多網友責備沒有安全地把寶寶抱好，但育兒專家解釋，事實上這是新手爸媽常見的情形，沒有危險疑慮。

英國《每日郵報》報導，梅根被拍到用肩背帶抱著兒子出遊，她右手撐著寶寶的背，左手牽著兩隻狗，在加拿大溫哥華島上的一處公園漫步，心情看起來非常好。但照片中可以看到，肩背帶的右邊稍微有點滑落，讓亞契呈現斜斜的樣子。

但是這組照片曝光之後，無情的網友再度攻擊梅根抱孩子的方式錯誤，「亞契看起來很不舒服，或許她的警衛可以教一下吧」、「這樣抱寶寶真的很糟」、「可憐的孩子，應該很不舒服吧」、「拜託保母教一下啦」。

但是，育兒專家克里斯提（Vanessa Christie）分析，網友們的憂心都是不必要的，因為梅根看起來明顯有控制住孩子，重點是在嬰兒背帶中均勻分配寶寶的重量，「然而，一邊的背帶似乎有一瞬間滑了下來，但梅根還有對孩子笑著，想必是沒事」。

暢銷育兒指導書作者希爾（Milli Hill）也表示，「當你盡力扮演好忙碌媽媽的角色，還要帶著兩隻狗，背帶偶爾會滑下來是非常正常的，她做的非常好，也證明了她很努力，跟我們大家一樣，梅根也只是個凡人」。

去年7月，梅根帶著才2個月大的亞契參加慈善馬球賽時，抱孩子的姿勢也被網友撻伐，罵她好像快讓寶寶摔下去，一舉一動皆被放大檢視的壓力，可能也是梅根想「脫英」的原因。

哈利王子在20日參加完最後一次以皇室成員身分出席的活動之後，21日也搭機抵達溫哥華，與老婆兒子團圓。

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