高虹安案二審逆轉　民眾黨：讓社會看見司法該有的公平性

▲停職中的新竹市長高虹安，今二審宣判逆轉勝，貪污無罪、偽造文書判刑6月得易科罰金18萬。（圖／記者黃哲民攝）



記者陳家祥／台北報導

新竹市長高虹安捲入詐領助理費風波，一審遭判處有期徒刑7年4月，目前停職中。案件上訴到第二審後，高等法院今（16日）宣判二審結果，意外出現大逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬；貪污部分無罪。民眾黨表示，高等法院願意重新檢視一審失衡的量刑結果予以修正，讓社會看見司法本該有的公平性。

高虹安遭控在立委期間詐領助理費、加班費，一審認定其與3名辦公室主任、助理詐得11萬餘元，依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物等罪，判處有期徒刑7年4月、褫奪公權4年。

民眾黨表示，高等法院願意重新檢視一審失衡的量刑結果予以修正，且認定高虹安市長未涉及貪污、還予高市長清白，讓社會看見司法本該有的公平性。

民眾黨指出，本案自偵辦以來，外界高度關注的爭點，始終在於「是否有人頭詐領」、「是否有中飽私囊」。但事實已一再證明，高虹安在立委任內，助理確有實際加班、實際投入公務服務，相關支出亦多用於公務用途，並無任何款項流入個人口袋，更非以助理費作為私人不法所得。

民眾黨重申，司法不應成為政治攻防的工具，更不應因人設案、因黨設標準。期盼此一判決，能成為檢視過往類似案件的起點，讓司法真正回歸公平、公正與人民信賴。