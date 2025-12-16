一次彈劾5人！　衛福部5主管愛摔公文、霸凌下屬逼職員要看身心科

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

衛福部所屬5位簡任主管，涉有嚴重職場不法侵害及職場霸凌行為，包含濫用核稿職權以不合理退文方式刁難部屬，並因情緒管理不當，動輒以貶抑人格、斥責或羞辱之言詞對所屬同仁咆哮或謾罵、對特定同仁進行排擠、孤立或差別待遇以樹立權威，或於下班或假日時間不斷透過通訊軟體交辦工作，並要求須即時回應訊息，已逾越職務正當合理範圍，且害得同仁就診身心科、選擇降調即離開職場。監察院今（16日）通過監委提案，彈劾5人，並送懲戒法院審理。



衛福部保護服務司前簡任視察林春燕、長照司前專門委員王齡儀、社工司簡任視察王燕琴、長照司司長祝健芳、健保署前組長劉玉娟等各員，均為簡任主管，於任職期間基於與部屬權勢差距，於督導業務時，涉有濫用核稿職權以不合理退文方式刁難部屬，並因情緒管理不當，動輒以貶抑人格、斥責或羞辱之言詞對所屬同仁咆哮或謾罵、對特定同仁進行排擠、孤立或差別待遇以樹立權威，或於下班或假日時間不斷透過通訊軟體交辦工作，並要求須即時回應訊息。

已逾越職務上正當合理範圍，令同仁承受無止境的額外工作壓力，導致部屬身心不堪負荷，遭受身體或精神上痛苦而就診身心科或接受心理諮商，甚至選擇降調及離開職場。監委指出，以上各員涉有職權濫用嚴重侵害部屬之人格權、名譽權及健康權，有職場不法侵害行為且持續多年，不但惡化職場工作環境，更有損機關聲譽，違失情節重大。

本件彈劾案於12月16日公告彈劾案文及其審查決定書。審查委員范巽綠附具不成立理由略以，一、衛福部已作懲處。二、經了解該等人員實際工作壓力後，在身心及情緒管理上，未有上級關懷、人力不足、業務大增之情況長期存在，似不宜再彈劾。

彈劾案文指出，消除勞動職場暴力及不法侵害，為普世價值之基本勞動人權，不分公私職場均應重視。公務機關早已訂有公務人員保障法、公務人員安全及衛生防護辦法等相關法令規定，以避免職場不法侵害，而衛福部掌理全國衛生及福利業務，擔負維護民眾衛生福利、健康照護及社會福利服務等之重責大任，卻發生上情且存在多年，更令人震驚及遺憾。

一、被彈劾人林春燕部分，林春燕於核閱同仁簽辦之公文時，多次無具體理由而有不合理退文、摔文之行為，並經常情緒失控，公然且持續性，以嚴重貶損人格之言語，對同仁為大聲咆哮、怒斥及羞辱；並自詡對兒少保護業務之使命感及專業堅持，拒絕調整督導業務科，並針對該特定科特定同仁進行排擠、孤立，以及令同仁非自願情形下對其道歉等行為，逾越監督管理之合理性與必要性，已造成部屬心理壓力與挫折，產生精神上痛苦，有同仁因此就診身心科或接受心理諮商。

林春燕職場霸凌之行為已持續多年，部屬與其共事壓力很大且長期身處不友善職場工作環境，致有同仁因此離職。又其身兼衛福部員工協助方案計畫關懷小組之關懷員，實有愧於上級長官及同仁所託。其行為屬嚴重之職場不法侵害及職場霸凌，違失情節重大。

二、被彈劾人王齡儀部分，衛福部長照司前專門委員王齡儀，於指導同仁之互動過程中，缺乏耐心且情緒管控不佳，於核閱部屬公文時，多次無理由不合理之退文，並公然且持續性地對其所監督之多數同仁，為大聲咆哮、斥罵、羞辱或貶損人格之言語，並將延宕公文處理時效，歸咎檢討同仁；復以過於嚴格標準即「一定要產出案件」之要求，經常以部屬未事先報准、加班時間長與完成業務量不相符而否准申請加班，致使部屬感到受挫，影響加班意願，乃至放棄申請加班等情。

王齡儀逾越監督管理之合理性與必要性，已造成部屬產生心理壓力與挫折，產生身體或精神上痛苦，甚至選擇降調或離職，實屬嚴重之職場不法侵害及職場霸凌，違失情節重大。

三、被彈劾人王燕琴部分，衛福部社工司簡任視察王燕琴，以「衛福部公文要求一定品質」為由，不當濫用核稿職權，多次對所督導部屬之公文內容、工作表現，以「寫得很爛」、「混」等用語予以不當責備、怒罵，且態度急切嚴厲，造成同仁身心壓力與被羞辱之感受，其核稿、退文之指導模式顯超過合理可容許之程度，造成公務職場氛圍緊張，使部屬心生懼怕並身處不友善職場環境，實屬對於部屬職場不法侵害之職場霸凌，違失情節重大。

四、被彈劾人祝健芳部分，查衛福部長照司司長祝健芳，自109年起即知悉王齡儀有情緒管控不佳，亦知悉王齡儀言語讓同仁身心受創之情事，卻未能有效制止，放任王齡儀對同仁不當行政管理行為涉及職場霸凌，監督不周屬實；且祝健芳基於權力優勢地位要求同仁在健康操休憩時間，共同深蹲、短講，損及部屬休憩權益，施加業務上無必要之任務，實屬對於部屬之職場不法侵害。

祝健芳其並於事發後期望同仁被調查時「支持司長」，企圖影響調查，以及對特定同仁核稿刁難，不合理退文，且刁難同仁商調，並將其被訴職場霸凌歸咎於某位同仁挾怨報復，均使部屬身處不友善職場工作環境，職場霸凌違失情節重大。

五、被彈劾人劉玉娟部分，劉玉娟任職於健保署臺北業務組組長期間，其行事力求個人工作表現，以長期貶抑、高壓權控之領導方式，致部屬感受壓力。其於核閱公文時，有不合理狂退公文之行為，並經常情緒失控，公然且持續性，對同仁為大聲怒斥，確有錄音檔顯示其與同仁溝通業務時，談話內容有「斷頭台、自殺、他殺」等字眼，用語比喻失當，造成同仁身心壓力及不舒服的感受屬實。

劉玉娟並有「營造敵意、分化職場環境，孤立排擠或拉攏部屬，並予以差別待遇，以樹立權威」及「基於權力優勢地位，要求同仁於假日時間須即時回應通訊軟體LINE訊息，致同仁無止境的加工作、加班」，屬權力濫用，有嚴重不法侵害之職場霸凌行為，致有同仁身心嚴重受創，甚至就診身心科，以及選擇降調、離職或退休，行為顯已逾監督管理之合理性與必要性，實屬對於部屬之職場不法侵害。

監委指出，被彈劾人林春燕、王齡儀、王燕琴、祝健芳、劉玉娟等各員，分別為襄助單位主管或單位主管，對所監督之部屬，具有不對等之職等、地位之權勢差距，其等對部屬有不法侵害並涉及職場霸凌，致部屬受有嚴重身體及精神上痛苦，紛紛求去或就診身心科，侵害部屬人格權、名譽權及健康權，更有損機關聲譽，已違反公務員服務法等相關法令，嚴重違失明確，有公務員懲戒法第2條第1款之應受懲戒事由。爰提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

被彈劾人 職稱/單位 主要行為描述 造成影響/結果 林春燕 衛福部保護服務司前簡任視察 無具體理由退文、摔文、情緒失控、咆哮、怒斥、羞辱、排擠、孤立、要求同仁道歉、拒絕調整業務科等 部屬心理壓力、精神痛苦、同仁就診身心科或心理諮商、離職、不友善職場環境 王齡儀 衛福部長照司前專門委員 缺乏耐心、情緒管控不佳、不合理退文、咆哮、斥罵、羞辱、延宕公文處理、嚴格要求、否准加班申請 部屬心理壓力、身體或精神痛苦、降調或離職、影響加班意願、不友善職場環境 王燕琴 衛福部社工司簡任視察 不當濫用核稿職權、不當責備、怒罵、態度嚴厲、羞辱、超過合理指導、造成壓力、緊張職場氛圍 部屬身心壓力、羞辱感受、心生懼怕、不友善職場環境 祝健芳 衛福部長照司司長 監督不周、放任霸凌、要求同仁休息時間深蹲/短講、影響調查、核稿刁難、退文、刁難商調、歸咎同仁報復 部屬休憩權益受損、不友善職場環境、職場霸凌 劉玉娟 健保署臺北業務組組長 高壓權控、貶抑、狂退公文、情緒失控、怒斥、用語失當（如「斷頭台、自殺、他殺」） 部屬身心壓力、不舒服感受

▲監院彈劾衛福部5主管名單 （AI製表）