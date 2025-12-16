中壢街友身體不適橫躺地下道阻通行　社工評估後強制送醫

▲彭姓男子橫躺地下道妨礙通行。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

57歲彭姓男子為列管街友，因患有慢性病身體不適橫躺中壢區龍岡行人地下道妨礙通行，警方接獲通報會同社工前往處理，但彭男情緒不穩並稱自己不需就醫，社工依專業評估後，需立即接受醫療照護並銜接後續安置服務，通報消防隊到場協助，依規定啟動強制就醫程序，將彭男合力扛出送醫救治。

▲▼社工評估彭男無法自主生活，需立即就醫，警消合力將彭男扛出送醫。（圖／中壢警分局提供）

中壢派出所8日上午10時許獲報，有街友躺臥龍岡行人地下道，中壢警分局防治組組長謝乾一、警員孟翔，會同南區遊民外展服務中心社工及當地里長到場關懷訪視。經了解，該名彭姓街友精神狀況不佳、行動不便，明顯自理能力不足。

南區遊民外展服務中心社工依專業評估後，認為彭男已無法自主生活，需立即接受醫療照護並銜接後續安置服務，惟彭男情緒不穩、抗拒就醫。警方基於保障彭男生命身體權益的立場，通報消防隊到場協助，依規定啟動強制就醫程序，將彭男扛出地下道送往部立桃園醫院就醫，後續將由社政單位評估安置與照顧事宜。

中壢警分局林鼎泰表示，本案仰賴在地里長、居民主動通報，以及南區遊民外展服務中心發揮專業評估功能，並與警方、消防及醫療單位橫向聯繫，共同完成即時援助，展現完善的社會安全網，警方秉持「視民如親」的核心精神為民服務，共同守護民眾生命安全與社會秩序。