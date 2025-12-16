「換不掉總統」藍白為何要倒閣？　黃暐瀚分析：一路對峙到2028

▲行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰15日宣布，將依照《憲法》第37條規定，不副署本次《財政收支劃分法》修法。對此，媒體人黃暐瀚認為，倒閣對藍白投資報酬率太低，換掉一個行政院長，賴清德要換誰都可以，一樣可能對著幹，不能解決憲政問題，所以國會為什麼要倒閣？也換不掉真正的帶頭大哥，就是總統。他直言，所以現在怎麼辦？只能一路對抗，接下來反年改修法，行政院應該百分之八十、九十不會副署，讓修法不能上路，一直卡死一路對峙到2028。

黃暐瀚於節目《57爆新聞》表示，現在的結果是火車對撞，已經卡死了，行政院長居然有一個權叫做不副署，憲法37條總統依法公布法律，這叫總統的忠誠義務，但如果三讀通過的法律、行政院也副署了，10天到了總統不公布會怎樣？不會怎樣，法律還是會生效，所以總統是擋不下法律的。

黃暐瀚表示，所以忽然發現公告法律之前，需要行政院長副署，因此現在變成卓榮泰喊不副署，現在總統府跟行政院就是鐵了心，現在的路只剩下2條，第一條總統將行政院長換掉，但現在賴清德的想法跟卓榮泰一樣，所以不會換掉卓，卓榮泰也不會自動請辭。

黃暐瀚表示，所以只剩1條路，由國民黨跟民眾黨提出倒閣，可是這條路投資報酬率太低，換掉一個行政院長，賴清德要換誰都可以，新的行政院長一樣可能繼續對著幹，不能解決憲政問題，所以國會為什麼要進行倒閣？進行倒閣也換不掉真正的帶頭大哥，就是總統。

黃暐瀚強調，這種狀況下，火車對撞狹路相逢勇者勝，兩邊誰也不讓誰，卡死立法院、卡死行政院，現在確實走到中華民國憲政史上，立法院、行政院跟總統府，非常激烈強烈對抗到史前未見的狀況，從來沒有看過這麼嚴重的情形。

黃暐瀚直言，所以現在怎麼辦？就只能一路對抗，接下來還有反年改的修法，自己看來行政院應該百分之八十、九十的不會副署，讓修法不能上路，一直卡死一路對峙到2028。



▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）