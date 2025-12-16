去日本玩還吃台灣有的餐廳？一票大推朝聖「這幾間」：真有差

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友近日發文抱怨，與朋友同遊日本5天4夜，對方卻天天吃餃子王將、吉野家等台灣也吃得到的連鎖餐廳，讓他相當無奈。對此，旅日達人林氏璧進一步發起討論，「大家是否會去台灣已經有分店的餐廳？」結果有不少日旅控反而大推，原因包括比在台灣吃便宜、跟台灣真的有差等等。

林氏璧詢問廣大網友「去日本會排台灣已經有分店的餐廳嗎？」他指出，那位將松屋、吉野家排滿行程的朋友，可能是認為，台灣和日本這三間餐廳的味道是不一樣的，才會選擇在珍貴的旅遊時間內回味舊滋味。

林氏璧直言，他長期觀察發現，社群網路上存在一種現象，幾乎所有進軍台灣的日式連鎖餐廳，或多或少都會被嫌「口味不道地」或「走味」，尤其以拉麵店最為明顯；唯一獲得高評價、被視為成功複製日本口味的例外是Komeda's Coffee（客美多咖啡），該品牌自2018年登台以來，已在全台迅速開設36間分店。

貼文引發熱論，反而有一票日旅控大推日本連鎖餐飲，「客美多台灣做生意太老實了，日本都會詐欺。對，就是圖片長這樣，上來怎麼是那樣，多好多是怎樣（稱讚意味）」、「藏壽司、壽司郎、彌生軒，都比台灣便宜又好吃」、「Katsuya 吉豚屋：日本的豬排大多了」、「會，日本吉野家必吃蔥鹽牛肉，在台灣吃不到。」

還有人分享，「老公曾碎唸說，為啥去日本還要吃台灣有開的連鎖店？我說絕對不一樣！藏壽司、壽司郎、彌生軒、薩莉亞、joyfull、勝博殿……美味度價格菜色都有差異啊」、「很多店吃起來跟台灣還是有差。而且價格現在還比較便宜。」但也有網友說，「吃過新宿的涮乃葉，台灣的自助蔬菜吧品項豐富新鮮完勝日本！」