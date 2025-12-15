蝦皮智取店變多了！被讚「沒時間限制、I人福音」　網卻點出1問題

▲蝦皮智取店。（圖／記者陳威廷攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

不少人發現，近年來熟悉的取貨模式正悄悄改變，有些原本有店員的取貨門市，陸續轉成「智取店」。近日就有一名網友表示，常去的取貨店重新整修成智取店了，雖然便利性提升，但如果遇到問題，若能找到人幫忙，好像還是比較好。貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT上，以「蝦皮的智取店越來越多了？」為標題發文表示，自己常去的蝦皮取貨店近來重新整修，要改成智取店了，且附近的人工店也越來越少，已紛紛改成無人智取店。

原PO說，雖然智取店主打24小時營業，時間上確實較有彈性，但當取貨遇到問題時，能不能立刻找到人協助，仍讓人感覺差很多。或許改成智取店是為了降低成本，但隨著人工門市一間間消失，能提供給打工族或正職人員的工作機會，也跟著變得越來越少了。

貼文曝光後，有網友直呼，「智取比較方便，凌晨也可以去」、「無人比較好，有人的，開店時間很短」、「我喜歡選無人最主要是沒有時間限制」、「I人喜歡智取」、「無人店根本I人福音，越開越多代表這是趨勢」。還有網友說，「智取店也有人啦，變成一人服務這樣」。

不過也有網友直言，「智取店常常鎖住不給下單，麻煩死了」、「智取店能放的件數有限喔，也就是你的東西人力店1天可以上架，但智取店要2～3天喔」、「智取店只適合買來備用不急的」、「智取店就麻煩在格子的流動率，若有人故意慢取貨，智取店櫃位會被占用很久」、「智取店最大的問題是，櫃子不夠放」。