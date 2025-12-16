高虹安二審判決今出爐！　哽咽吐爸媽很難過「女兒怎變貪污犯？」

▲高虹安貪污案二審言詞辯論終結，今天上午10點宣判。（圖／記者吳銘峯攝）

記者柯沛辰／綜合報導

停職中的新竹市長高虹安，因立委任內涉詐領助理費、加班費，一審遭判有期徒刑7年4月、褫奪公權4年。案件上訴二審，高等法院今（16）日上午10點將宣判結果。

高虹安二審時主張，她是新科立委，不清楚助理費規範，立委辦公室零用金制度也並非她首創，而是是助理們詢問其他立委助理後採用，相關款項也均由助理保管、使用，沒有任何一毛進入她個人口袋。她認為，一審判決對她與助理極不公平，並已造成新竹市長被停職的「不可逆」後果。

高虹安解釋，這個零用金並非強制規定，單純是立委與助理們均提供自己部分薪水，以供辦公室營運之用，而且她完全不喝咖啡，助理們則會以零用金購買咖啡，讓前來拜訪的客人、民眾可以喝咖啡，可見零用金的使用，並非完全以委員需要為主，何況她也沒購買私人物品，「助理費零用金不是我的小金庫」。

高虹安哽咽地說，最難過的是她的爸媽，從小把女兒栽培長大，送到國外念書，回來進了大公司，甚至當了立委、市長，但卻因為本案，被鄰居說「你女兒怎麼變成貪污犯？」也讓助理們因本案生活大亂，所以期盼二審能還她與助理們一個清白，判眾人無罪。

不過，同案被告、綽號「小兔」的前辦公室主任黃惠玟不以為然，在最後陳述時，她指出高虹安仍欠她和另一個助理陳奐宇一個道歉，因為「她把責任都推給我們」。全案辯論終結，12月16日上午10點宣判。

北檢先前在上訴時指出，「低薪高報」與「虛報加班費」本質相同，原審未將多數虛報加班費納入量刑與沒收範圍，恐有罪刑不相當情形；被告等人則同樣不服判決提起上訴，全案交由高院二審。

二審期間，高等法院的受命法官郭豫珍，雖一度以本案向大法官聲請釋憲但遭不受理，但她仍採取速審速結態度。對此，檢方認為高虹安犯後毫無悔意，建請高院從重量刑。

▼高虹安前行政主任助理、綽號「小兔」的黃惠玟（右），在庭上要求高虹安向她道歉。（圖／記者吳銘峯攝）