　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高虹安二審判決今出爐！　哽咽吐爸媽很難過「女兒怎變貪污犯？」

▲▼高虹安貪污案二審言詞辯論終結。（圖／記者吳銘峯攝）

▲高虹安貪污案二審言詞辯論終結，今天上午10點宣判。（圖／記者吳銘峯攝）

記者柯沛辰／綜合報導

停職中的新竹市長高虹安，因立委任內涉詐領助理費、加班費，一審遭判有期徒刑7年4月、褫奪公權4年。案件上訴二審，高等法院今（16）日上午10點將宣判結果。

高虹安二審時主張，她是新科立委，不清楚助理費規範，立委辦公室零用金制度也並非她首創，而是是助理們詢問其他立委助理後採用，相關款項也均由助理保管、使用，沒有任何一毛進入她個人口袋。她認為，一審判決對她與助理極不公平，並已造成新竹市長被停職的「不可逆」後果。

高虹安解釋，這個零用金並非強制規定，單純是立委與助理們均提供自己部分薪水，以供辦公室營運之用，而且她完全不喝咖啡，助理們則會以零用金購買咖啡，讓前來拜訪的客人、民眾可以喝咖啡，可見零用金的使用，並非完全以委員需要為主，何況她也沒購買私人物品，「助理費零用金不是我的小金庫」。

高虹安哽咽地說，最難過的是她的爸媽，從小把女兒栽培長大，送到國外念書，回來進了大公司，甚至當了立委、市長，但卻因為本案，被鄰居說「你女兒怎麼變成貪污犯？」也讓助理們因本案生活大亂，所以期盼二審能還她與助理們一個清白，判眾人無罪。

不過，同案被告、綽號「小兔」的前辦公室主任黃惠玟不以為然，在最後陳述時，她指出高虹安仍欠她和另一個助理陳奐宇一個道歉，因為「她把責任都推給我們」。全案辯論終結，12月16日上午10點宣判。

北檢先前在上訴時指出，「低薪高報」與「虛報加班費」本質相同，原審未將多數虛報加班費納入量刑與沒收範圍，恐有罪刑不相當情形；被告等人則同樣不服判決提起上訴，全案交由高院二審。

二審期間，高等法院的受命法官郭豫珍，雖一度以本案向大法官聲請釋憲但遭不受理，但她仍採取速審速結態度。對此，檢方認為高虹安犯後毫無悔意，建請高院從重量刑。

▼高虹安前行政主任助理、綽號「小兔」的黃惠玟（右），在庭上要求高虹安向她道歉。（圖／記者吳銘峯攝）

▲高虹安前行政主任助理、綽號「小兔」的黃惠玟（右），突然在庭上要求高虹安向她道歉。（圖／記者吳銘峯攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
今晨9.3℃！　明變天「全台有雨」時間曝
美股收黑　特斯拉逆勢飆漲近4％、台積電ADR下挫逾1％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黃國昌被爆傳產大亨金援近億　「有求必應如土地公」

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

高虹安二審判決今出爐！　哽咽吐爸媽很難過「女兒怎變貪污犯？」

台東山友獨攀加鹿溪山域「摔傷受困」　救難隊搜索5小時終於找到人

長輩可領「1.2萬春節補助」影片瘋傳　警急喊是假的：已要求下架

「一人分飾兩角」發取暖文慘遭砲轟　高雄法官瞎掰帳號被盜

幫派談判翻臉！基隆男「連開2槍」射殺舊友　檢聲押禁見

「便當法官」施志遠離職前私下接案收費　遭送法評會建請免職

台南新營民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷　波及10戶、3車受損

快訊／台南晚間驚傳氣爆！民宅鐵門炸飛　屋主、行人雙雙送醫

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

黃國昌被爆傳產大亨金援近億　「有求必應如土地公」

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

高虹安二審判決今出爐！　哽咽吐爸媽很難過「女兒怎變貪污犯？」

台東山友獨攀加鹿溪山域「摔傷受困」　救難隊搜索5小時終於找到人

長輩可領「1.2萬春節補助」影片瘋傳　警急喊是假的：已要求下架

「一人分飾兩角」發取暖文慘遭砲轟　高雄法官瞎掰帳號被盜

幫派談判翻臉！基隆男「連開2槍」射殺舊友　檢聲押禁見

「便當法官」施志遠離職前私下接案收費　遭送法評會建請免職

台南新營民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷　波及10戶、3車受損

快訊／台南晚間驚傳氣爆！民宅鐵門炸飛　屋主、行人雙雙送醫

搭計程車！　醫見「駕駛螢幕」：太令我欽佩

川普要求釋放黎智英：已請習近平考慮　基於人道立場給予自由

黃國昌被爆傳產大亨金援近億　「有求必應如土地公」

美烏柏林談判8小時　川普：前所未有地接近達成和平協議

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

川普談奧斯卡大導演死因：川普精神錯亂症候群　次子羈押保金1.2億

卓榮泰不副署財劃法　公務員恐變「夾心餅乾」被告瀆職

大同公司「3地80公頃」拚變更　市值估千億

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫一看笑：大自然禮物

川普正式簽署行政命令：芬太尼列為「大規模毀滅性武器」

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

社會熱門新聞

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

台南新營民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷

基隆男連開2槍射殺舊友！檢聲押禁見

「便當法官」施志遠　私下接案遭送評鑑

即／台南晚間驚傳氣爆！2傷送醫

被柯文哲罵了1年　檢察官首度回應

長輩可領1.2萬春節補助　警急喊是假的

法官張浩銘發文取暖被轟　遭送評鑑

出門擺攤賣麵遇劫！雲林斗南車禍2死2傷

獨／聖石邱薡荿SM帝國曝　飼養大批女奴極度調教

即／勤益科大生越級黃牌自撞亡　校方4聲明悲痛證實

買房貸款跳票「頭期款遭建商沒收」　提告結果曝

登山客獨攀加鹿溪山域　摔傷受困　

更多熱門

相關新聞

陳玉珍要修法「助理費除罪化」藍綠白助理全炸鍋　立法院付委審查

陳玉珍要修法「助理費除罪化」藍綠白助理全炸鍋　立法院付委審查

藍綠白民代近年使用助理費時多涉及「貪污治罪條例」。藍委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正草案」，讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化。該案也引起藍綠白國會助理們炸鍋、反彈極大。而兩項草案在今（5日）處理報告事項時，順利付委審查。

邱臣遠代理市長：打造安心通學路

邱臣遠代理市長：打造安心通學路

新竹晴空匯大火調查報告出爐　2原因造成2勇消殉職

新竹晴空匯大火調查報告出爐　2原因造成2勇消殉職

新竹市長高虹安陪同38位里長參訪體驗南投茶博會

新竹市長高虹安陪同38位里長參訪體驗南投茶博會

斷言「高虹安二審無罪」　他驚揭1危機：恐失去市長寶座

斷言「高虹安二審無罪」　他驚揭1危機：恐失去市長寶座

關鍵字：

高虹安

讀者迴響

熱門新聞

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

影／賴清德向國人發表談話全文　怒轟立法濫權、在野獨裁

他胃脹4個月慘罹癌　醫列10大癌症「早期警訊」！

水果店老闆英勇奪槍　美富豪霸氣出手了

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

台南新營民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！

看了3間房「屋主想賣的原因都一樣」

手搖飲老闆虐打柯基　道歉聲明讓網更怒

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅、海苔酥都上榜

最強冷氣團不冷？賈新興揭2關鍵原因

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面