　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

日媒提問為何制裁岩崎茂？　陸外交部：與台獨分裂勢力沆瀣一氣

▲▼日本自衛隊前統合幕僚長（相當於前參謀總長）岩崎茂獲行政院聘為政務顧問。（圖／路透）

▲日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部今（15）日宣佈對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂實施制裁。有日媒記者在外交部例行記者會上問及緣由時，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，岩崎茂出任台灣的政務顧問，與台獨分裂勢力勾連，沆瀣一氣，嚴重損害中國主權與領土完整，相關行為已觸及不可逾越的紅線。

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

郭嘉昆提到，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線，「中方堅決反對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂出任台灣當局所謂政務顧問，多次就此向日方提出嚴正交涉，並對岩崎茂採取反制措施。」

郭嘉昆指出，「岩崎非但不思悔改，反而變本加厲，與台獨分裂勢力沆瀣一氣，一再勾連挑釁，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。」

郭嘉昆強調，「針對岩崎上述惡劣行徑，依據《中華人民共和國反外國制裁法》，中方發佈外交部令，公佈對其反制措施，懲戒其同台獨分裂勢力勾連挑釁。」

大陸外交部今（15）日發布外交部令第18號，對岩崎茂採取反制措施，包括凍結其在中國境內的動產、不動產及其他財產，禁止中國境內組織及個人與其進行交易或合作，並對其不予簽發簽證、不准入境（含香港、澳門）。相關措施自2025年12月15日起施行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔣萬安：反對台獨、捍衛主權　支持符合《中華民國憲法》的九二共
「員工這1天排特休」店長回禁休　全場戰翻：會很討人厭
已窮盡憲政救濟可能　卓榮泰三點說明不副署緣由
3600億！考試院長揭財務黑洞：全體納稅人沉重負擔
罕見！詹皇情緒失控大暴走
被柯文哲罵了1年　檢察官首度回應：希望不再有京華城案
10月女嬰死亡　體內驗出多種毒品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸首批L3級智駕車型獲批　南北各一間車企入選...可在北京重慶啟用

接替練月琴　仲紅岩任江蘇台辦主任後首次低調亮相

陸國防部公佈航母編隊通報自衛隊紀錄　批日仍派飛機多次衝撞訓練海空域

日媒提問為何制裁岩崎茂？　陸外交部：與台獨分裂勢力沆瀣一氣

女子將違禁品藏胸罩內被揪出　哭訴：爸媽知道會打死我

陸「奧客」入住電競酒店2年！工作人員開門傻眼　垃圾堆1公尺高

陸1至11月全國城鎮平均失業率5.2％　11月失業率5.1％與10月持平

陸山友無防護接連手攀峭壁驚險畫面曝　腳踩空隙不到一雙鞋寬

陸亞運「三金王」舉報訓練基地「領導」討獎金　雲南體育局：處理中

陸高速隱形無人機「彩虹-7」首飛成功　外型激似美B-2隱形轟炸機

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

陸首批L3級智駕車型獲批　南北各一間車企入選...可在北京重慶啟用

接替練月琴　仲紅岩任江蘇台辦主任後首次低調亮相

陸國防部公佈航母編隊通報自衛隊紀錄　批日仍派飛機多次衝撞訓練海空域

日媒提問為何制裁岩崎茂？　陸外交部：與台獨分裂勢力沆瀣一氣

女子將違禁品藏胸罩內被揪出　哭訴：爸媽知道會打死我

陸「奧客」入住電競酒店2年！工作人員開門傻眼　垃圾堆1公尺高

陸1至11月全國城鎮平均失業率5.2％　11月失業率5.1％與10月持平

陸山友無防護接連手攀峭壁驚險畫面曝　腳踩空隙不到一雙鞋寬

陸亞運「三金王」舉報訓練基地「領導」討獎金　雲南體育局：處理中

陸高速隱形無人機「彩虹-7」首飛成功　外型激似美B-2隱形轟炸機

曹格見面會驚見「吳速玲分身」！　粉絲五官神似前妻忍不住多看一眼

第5屆 AI 金融科技創新創意競賽落幕　203隊競逐拚創意

年收3000萬沒了！　日醫慘淪打工仔「最後悔這件事」

住進雙北敲門磚？中山、淡水穩居交易王　專家曝「不敗關鍵」

手搖飲聯名京都潮牌「SOU・SOU」推4款周邊　飲品限時買1送1

演反派竟收死亡威脅！八點檔男星外景「遭民眾飆罵驅離」

蔣萬安：反對台獨、捍衛主權　支持符合《中華民國憲法》的九二共識

不只陪聊！高薪族早就用「AI代理」當分身　Perplexity揭密3種人最依賴它

陸首批L3級智駕車型獲批　南北各一間車企入選...可在北京重慶啟用

全家組全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」　6千噸黑金不必丟了

【死亡凝視】騎士想跨越雙黃線被警盯上　立刻裝沒事騎走XD

大陸熱門新聞

陸學者：統一後5到10年讓台北達二線城市水準

飛天茅台酒1天漲價4次　專家：進入快速出清期

黎智英國安法裁決！ 勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

中國決定制裁日自衛隊前統合幕僚長岩崎茂 凍結資產不准入境

陸高速隱形無人機「彩虹-7」首飛成功 外型激似美B-2隱形轟炸機

百鈔國父像在這裡拍的！　台遊客到訪廣州大元帥府必打卡

陸紅內褲男掛酒店招牌上反成「活廣告」 疑抓姦現場畫面曝

砸36萬買「毒」　男免罰奇葩原因曝光

又密集高樓！香港大樓起火　百人穿睡衣逃生

陸山友無防護接連手攀峭壁驚險畫面曝 腳踩空隙不到一雙鞋寬

陸「奧客」入住電競酒店2年！工作人員開門傻眼 垃圾堆1公尺高

女子將違禁品藏胸罩內被揪出 哭訴：爸媽知道會打死我

陸旅遊博主親歷澳海灘恐攻案 離現場不到百公尺：以為是煙花禮炮

空中計程車將成真？　無人駕駛eVTOL有望實現城際飛行

更多熱門

相關新聞

中國決定制裁日自衛隊前統合幕僚長岩崎茂 凍結資產不准入境

中國決定制裁日自衛隊前統合幕僚長岩崎茂 凍結資產不准入境

大陸今（15）日頒佈中華人民共和國外交部令第18號，對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂採取反制措施。文書提及，岩崎茂公然同「台獨」分裂勢力勾連，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

金與正「拿智慧型手機」被拍到！

金與正「拿智慧型手機」被拍到！

賴清德捧場中配麵店　老闆感性喊：台灣是我的家

賴清德捧場中配麵店　老闆感性喊：台灣是我的家

歐盟「無限期凍結」俄羅斯資產！

歐盟「無限期凍結」俄羅斯資產！

美軍罕見突襲　中國「赴伊朗貨輪」遭攔截

美軍罕見突襲　中國「赴伊朗貨輪」遭攔截

關鍵字：

岩崎茂中國制裁台獨外交風波日本自衛隊政務顧問

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！

今晚再急凍！　下波變天時間曝

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面