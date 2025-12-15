日媒提問為何制裁岩崎茂？　陸外交部：與台獨分裂勢力沆瀣一氣

▲日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部今（15）日宣佈對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂實施制裁。有日媒記者在外交部例行記者會上問及緣由時，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，岩崎茂出任台灣的政務顧問，與台獨分裂勢力勾連，沆瀣一氣，嚴重損害中國主權與領土完整，相關行為已觸及不可逾越的紅線。

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

郭嘉昆提到，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線，「中方堅決反對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂出任台灣當局所謂政務顧問，多次就此向日方提出嚴正交涉，並對岩崎茂採取反制措施。」

郭嘉昆指出，「岩崎非但不思悔改，反而變本加厲，與台獨分裂勢力沆瀣一氣，一再勾連挑釁，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。」

郭嘉昆強調，「針對岩崎上述惡劣行徑，依據《中華人民共和國反外國制裁法》，中方發佈外交部令，公佈對其反制措施，懲戒其同台獨分裂勢力勾連挑釁。」

大陸外交部今（15）日發布外交部令第18號，對岩崎茂採取反制措施，包括凍結其在中國境內的動產、不動產及其他財產，禁止中國境內組織及個人與其進行交易或合作，並對其不予簽發簽證、不准入境（含香港、澳門）。相關措施自2025年12月15日起施行。