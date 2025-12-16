　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸11月房價數據出爐　上海新房年增幅最多達5.1％...杭州居次

▲大陸杭州、寧波、成都、無錫等城市房價上漲顯著。（圖／CFP）

▲大陸房市新建案住宅出現止跌回穩狀態。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸11月房市價格數據出爐，新建住宅價格出現回穩跡象。官方統計數據顯示，70個大中型城市中，新房價格環比上漲城市增至8個，其中上海年增幅最高達5.1%，杭州、合肥緊追在後；不過，一線城市二手房價格仍持續回調，市場分化格局明顯。

《每日經濟新聞》報導，2月15日，國家統計局公佈了11月70個大中（型）城市商品住宅銷售價格變動情況。數據顯示，11月70個大中（型）城市中，新房價格環比上漲的城市增至8個。

▲中國,房價,買房,年輕人,住房。（圖／CFP視覺中國）

數據顯示，11月上海、杭州、合肥新建商品住宅價格同比漲幅居前，其中，上海年增5.1%，杭州3%，合肥1.3%。上海易居房地產研究院副院長嚴躍進分析稱，年底購屋需求釋放，加上政策效應逐步顯現，帶動房價指標轉為偏正向發展。

從環比來看，11月一線城市新房價格整體下降0.4%，但上海小幅上漲0.1%，北京、廣州、深圳則分別下跌0.5%、0.5%與0.9%；二、三線城市新房價格環比分別下降0.3%與0.4%，降幅較上（10）月略有收斂。

同比方面，一線城市新房價格年減1.2%，僅上海維持上漲，其餘三城跌幅介於2.1%至4.3%；二、三線城市年跌幅則分別為2.2%與3.5%。值得注意的是，上海新房價格已連續14個月年增超過5%，自2018年11月轉正以來，年增趨勢已延續85個月。

▲▼蓋房子，建設，房價，工人。（圖／CFP）

嚴躍進表示，11月房價環比上漲的8個城市，包括上海、南京、重慶、合肥、貴陽、沈陽、襄陽與揚州，多屬核心或優質城市，前期調整較為充分，年底購屋需求支撐力道較強，顯示市場「止跌回穩」基礎正在鞏固。

至於二手房市場，11月一線城市價格持續回調，北京、上海、廣州、深圳環比分別下跌1.3%、0.8%、1.2%與1.0%；二、三線城市二手房價格環比均下跌0.6%。同比來看，一線城市二手房價格年減5.8%，二、三線城市分別年減5.6%與5.8%。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析指出，一線城市新房供應增加、改善型新盤競爭加劇，加上中低總價二手房交易佔比上升，對「賣舊換新」需求形成擠壓，導致二手房價格調整壓力仍在；同時，中介活躍度高，也使價格回落更為明顯。

