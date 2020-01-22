陳其邁：目前證據看來　武漢肺炎致死率沒SARS來得嚴重





▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者邱倢芯攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁曾經在當年的團隊對抗SARS，他在22日受訪時表示，就現有的狀態來看，武漢肺炎致死率並沒有SARS來得那麼嚴重，所以這一點還是請國人放心。

蔡英文21日在總統府向國人回應武漢肺炎疫情時表示，現在執政團隊包含自己跟副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌都是十七年前抗SARS團隊，「十七年後我們有足夠的經驗跟信心、準備面對挑戰，請國人無須驚慌，正常生活，密切注意政府各項資訊。」

陳其邁22日也強調，SARS跟這一次的武漢肺炎都是屬於冠狀病毒，過去在2003年整個政府團隊包括陳建仁副總統，當時自己在黨團當幹事長，包括起草SARS條例，跟整個現在疾管署的專家或是現有對於防治SARS，都非常有經驗。

陳其邁提到，雖然就目前的科學證據來看，武漢肺炎在致病性或整個疾病病毒樣態並不是那麼清楚，但是就現有的狀態來看，它在致死率並沒有SARS來得那麼嚴重，所以這一點還是請國人放心。

陳其邁指出，整個檢疫機制與應變的機制，因為過去SARS，政府已經有相當多的經驗，所以從武漢疫區或中國大陸其他城市，都採取加強檢疫與後續隔離、強化通報系統，務必讓武漢肺炎擋在境外，不因春節人員的移動，在台灣可能有任何境外移入的個案產生，務必希望在邊境嚴格把關。

陳其邁說，因為有14天的潛伏期，不能排除有可能進入到整個社區，所以加強通報系統，包括假如有肺炎的個案，只要有中國大陸的旅遊史，全部都一併要列入整個醫療院所通報的範圍內，假如民眾回到社區，有中國大陸、尤其武漢地區的旅遊史，有發燒、咳嗽的部分，也要立刻通報疾管署，可以撥打「1922」電話，務必讓整個防疫的工作能落實。

對於韓國瑜增加行程視察機場，陳其邁認為，防疫的工作是要中央、地方合作，檢疫部分包括在機場、港口，行政院相關部會包括海巡署、交通部民航局及港務局，都有要求一定要加強檢疫工作。剛才提到個案若在潛伏期間進到國內社區裡，不管是隔離或通報，都必須地方政府與地方醫療院所合作。

陳其邁強調，希望防疫工作是中央、地方緊密配合，才能讓整個防疫工作能夠落實，「我們也感謝高雄許多醫療院所，不管是負壓隔離病房盤點，或衛生人力資源的支援，我們都表達感謝。」

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