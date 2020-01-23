WHO延長商討新型冠狀病毒疫情　明宣布是否列「公衛緊急事件」

▲世界衛生組織針對武漢肺炎召開緊急會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導



「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）的疫情持續擴散，世界衛生組織（WHO）在日內瓦當地時間22日召開緊急會議之後，並未立即宣布這個疾病是否為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），會議將於23日繼續展開。



世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在會議後宣布，明天將繼續舉行會議，討論是否要將武漢肺炎列為「國際關注公共衛生緊急事件」，即代表疫情有擴散風險且很可能超出受影響國家國界，需要立即採取國際行動。譚德塞指出，這是個非常變動很快且複雜的決定。

譚德塞在會後表示，對於中國在22日的公開簡報感到印象深刻，非常有細節與深度，另外也感謝中國衛生部長的合作，他過去幾天也與其多次直接談話，「委員會在今日進行了很棒的討論，但很顯然地我們需要持續進行，我們需要更多資訊」。

WHO的流行疾病主任布蘭德博士（Dr Sylvie Briand）表示，WHO目前正在協調關於新型冠狀病毒的研究合作，以確保盡速有新的突破。



過去有5次宣告疾病為「國際關注公共衛生緊急事件」的例子，分別是2009年的H1N1新型流感、2014年小兒麻痺病毒、2014年西非伊波拉疫情、2016年茲卡病毒、及2019年剛果民主共和國伊波拉疫情。