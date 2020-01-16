趙怡翔率CSIS團訪國民黨　外交部：拜會主要政黨就台美、區域情勢交換意見





▲口譯哥趙怡翔。（圖／翻攝趙怡翔臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選剛落幕，藍營陷入黨魁之爭。「口譯哥」趙怡翔16日正好率CSIS團參訪國民黨，引起外界好奇。對此，外交部發言人歐江安表示，趙怡翔率CSIS訪團除了晉見總統之外，也會拜會台灣主要政黨，就台美、區域情勢交換意見。

歐江安表示，我駐美國代表處政治組長趙怡翔陪同美國「戰略暨國際研究中心(CSIS)」訪問團由「亞洲集團」合夥人及美國前駐香港總領事唐偉康(Amb. Kurt Tong)率團於本週訪台，行程除晉見總統及拜會政府相關部會外，也安排拜會主要政黨及智庫等，就台美關係及區域情勢等議題交換意見。

總統蔡英文14日接見戰略暨國際研究中心（CSIS）訪問團時指出，美國是台灣最重要的戰略夥伴，感謝美國長期的支持，未來台灣也會跟美國繼續強化雙邊夥伴關係。

蔡英文重申，美國是台灣最重要的戰略夥伴，過去一年台美合作關係也締造新的里程碑，包括第一次的印太民主治理諮商對話、太平洋對話，都有相當豐富的成果。

蔡英文指出，唐偉康參與過的台美全球合作及訓練架構也有許多的突破與發展，像是去年日本、瑞典、澳洲第一次加入合辦的工作坊，「相信未來有更多國家參與這個重要的合作平台。」