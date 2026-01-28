嘆「我親中」遭網暴　詹江村：我不懂為何親中代表不支持民主

▲桃園市議員詹江村。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者郭運興／台北報導

近日國民黨桃園市議員詹江村因評論兩岸議題的立場，遭網友批評「親中、可以直接去對面舉白旗」。對此，詹江村今（28日）表示，自己說「我親中」結果被網暴，「我不懂，為什麼親中代表不支持民主選舉，那台灣親衣索比亞，是否也代表台灣支持海盜嗎」？「我親中，非常親中那一種」，因為世界潮流都在親中，因為世界不想被川普予取予求，自己不想成為烏克蘭，自己想要台灣繼續維持民主國家。

詹江村發文表示，自己說「我親中」結果被網暴，不得已發文只能開粉絲模式。「我不懂，為什麼親中會成為行走人體器官庫？有這幾年去大陸旅遊，被摘除器官的新聞嗎」？

詹江村表示，「我不懂，為什麼親中代表不支持民主選舉，那台灣親衣索比亞，是否也代表台灣支持海盜嗎」？

詹江村說，「我不懂，為什麼親中代表不能用臉書，親中代表必須去大陸住」。自己很簡單，「我只想開BYD，我只想用華為，我只想大陸人能來台旅遊，我只想台灣的農產品，能夠順利銷售大陸，我只想大陸軍機不要繞台」。

詹江村說，「我親中，非常親中那一種」，自己看到韓國總統訪華，川普也要訪華，加拿大總理，英國首相今天也訪華，高市早苗也想訪華。自己不想人民GDP一半拿去買軍購，換不了實質安全，反而更添加兩岸兵凶戰危。

詹江村強調，「我親中」，因為世界潮流都在親中，因為世界不想被川普予取予求，因為烏克蘭相信北約會幫他打仗，因為烏克蘭不相信俄羅斯會出兵，自己不想成為烏克蘭，自己想要台灣繼續維持民主國家。