獨／副所長爭按摩女濫查情敵個資　留紙條嗆「XX是不是很爽」

原任台北市大安分局敦南派出所副所長鄭晋東，去年懷疑心儀的按摩女子另有對象，竟指示不知情的部屬，使用M-Police系統查詢情敵的車籍資料，然後多次在情敵車上留下許多不堪入目的字條，警政署接獲檢舉調查後，火速將鄭晋東調職送辦，台北地檢署28日依違反《個資法》提起公訴，情敵另對鄭晋東提告恐嚇、跟騷等罪待司法調查。

據了解，鄭晋東對養生館工作的「小雨」心生情愫，但小雨疑似另有對象，鄭晋東在2025年2月中，得知情敵載送小雨的車輛後，打電話給執勤的派出所員警，以發現交通違規車輛為由，要員警幫忙查詢車籍，確認情敵習慣把車子停放在特定停車場後，經常前往留紙條。

鄭晋東留下的紙條內容露骨挑釁，包括「小雨昨天住我這邊」、「做愛是不是很爽」、「一直高潮」、「好久沒那麼爽了」，甚至對情敵放話：「不要常常太早下班回去，偶而也換換我」，情敵看到紙條大為光火提告。

警方調查發現，鄭晋東當初查詢的車籍，在轄區內根本沒有交通違規紀錄，認為鄭完全是為了掌握情敵行蹤，才以職權要求員警幫忙查詢，2025年4月拔除鄭的副所長職務，改調警備隊。鄭到案後坦承犯行，被依違反《個人資料保護法》提起公訴，幫忙查車籍的鄧姓員警因不知情，獲不起訴處分。被鄭晋東當成情敵的民眾，已另提告恐嚇、跟騷等罪，正在司法調查中。