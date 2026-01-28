　
大陸 大陸焦點 特派現場

回家過年就被逼問！　陸不當「催婚催生恐被處2年有期徒刑」

▲▼不少年輕人指出，每到過年回家被逼問的問題一定有「結婚」。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

▲不少年輕人表示，過年回家最受不了被催婚催生。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

記者廖翊慈／綜合報導

每逢返鄉過年，不少民眾一進家門就面臨「催婚、催生」連環追問，相關話題近日在中國社群平台引發熱烈討論，甚至延伸出「不當催婚催生可能涉及違法」的法律爭議。有法律人士提醒，單純的關心與詢問並不違法，但若行為升級為脅迫、控制，甚至暴力手段，已可能觸及法律紅線。

據《紅星新聞》報導，依據中國《民法典》第1042條與第1046條規定，明確禁止任何組織或個人干涉他人婚姻自由；《刑法》第257條亦指出，若以暴力方式干涉他人婚姻自由，最重可處兩年以下有期徒刑或拘役。相關條文也被視為近來「反催婚」討論的重要法律依據。

新年,過年,春節,農曆新年,圍爐,團圓飯,小年夜,除夕（示意圖／CFP）

▲過年期間，不少人會被追問感情狀況。（示意圖／CFP）

報導指出，法律層面上需清楚區分「一般性催促」與「不當干涉」。例如長輩以言語表達期待、提醒年齡或關心人生規畫，通常屬於情感層面的溝通，並不構成違法；但若出現毆打、限制人身自由、經濟控制、人格羞辱、強迫相親，甚至強制生育或墮胎等行為，則可能構成對婚姻自由的實質干涉。

法律界人士進一步說明，若干涉行為伴隨暴力，情節嚴重者可能成立「暴力干涉婚姻自由罪」，依法追究刑事責任；若造成被害人重傷或死亡，刑責將進一步加重，並不適用「兩年以下」的下限處罰。

▲。（圖／CFP）

▲多數人指出，被家人催婚壓力相當大。（圖／CFP）

不過，實務上仍存在不少執行難題。文內指出，目前鮮少出現因「催婚」本身而被定罪的公開案例，主因在於家庭行為具有高度私密性，長期精神壓力與隱性脅迫不易蒐證，加上司法實務中往往傾向以調解方式處理親屬糾紛，導致法律威懾力有限。

相關討論也引發年輕世代反思，如何在維護自身婚姻自主權的同時，避免與家人關係全面對立，成為不少人面臨的現實課題。法律人士建議，遇到過度干涉時，應先明確表達界線，必要時保留相關證據，並諮詢專業法律管道，以理性方式保障自身合法權益。

該話題也衝上微博熱搜總榜引起網友熱議，「少回家，少搭理親戚」、「我當初怎麼沒趕上」、「難不成去告自己的爸媽？一般都是自己的爸媽催婚催生」、「我想把這個截圖發到家人群，但是我不敢」、「終於出這個條例了」、「話倒是說好好聽，實踐裡就沒見真的有人因此受到法律制裁的，好歹搞幾個典型案例吧，光說涉嫌違法但壓根沒看見犯法的被處罰，不是脫褲子放屁嗎」。

01/26 全台詐欺最新數據

524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

【氣噗噗XD】手裡的草被羊從背後靠近咬走！萌娃喊：幹嘛偷吃

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

