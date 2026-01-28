▲于北辰。（圖／翻攝自YouTube／頭家來開講）

記者郭運興／台北報導

中國中央軍委副主席張又俠因「嚴重違紀違法」遭立案調查，消息由中國官方於1月24日公布。對此，桃園市議員于北辰昨（27日）表示，大家認為是要打台灣的人怕，還是被打的台灣人怕？他要告訴大家，「打台灣的人怕」，解放軍其實比台灣還怕攻台。他認為，現在張又俠這塊煞車皮沒了，但習近平也不敢明天就打台灣，現在習近平需要的是萬佛朝宗、萬邦來朝，讓大家覺得自己做得很好，如果習近平心想打了再說，最慘的是解放軍，但台灣很多方面也會受傷，千萬不能掉以輕心。

于北辰於節目《頭家來開講》談到張又俠事件，他表示，張又俠在被習近平拉下馬之前，都覺得兩人感情非常好、無話不說，也就是習近平決定武力犯台，大概所有將領只有張又俠敢說「慢著慢著」。

于北辰表示，張又俠資格老，有軍事專業、打過仗的，可以從很多方面跟習近平做規劃跟報告，但一次、兩次、三次勸告，大家認為習近平會不會覺得張又俠老是不同意？

于北辰認為，大家以為只有台灣會問老共會不會打台灣？老共自己、東部戰區也在問，大家認為是要打台灣的人怕？還是被打的台灣人怕？自己要告訴大家，是「打台灣的人怕」，因為台灣是以逸待勞，但解放軍是長途跋涉，渡海到陌生的海域做一個陌生的作戰，所以要出來打的解放軍，其實比台灣還怕。

于北辰直言，現在張又俠這塊煞車皮沒了，誰敢擋習近平？那解放軍就會打了嗎？不是，解放軍打中南海，比打台灣容易，風險更小，所以習近平也不敢明天就打台灣。

于北辰認為，北京現在整個讓中南海陷入人人自危的狀況，都不敢講話、不敢出兵，現在習近平需要的是萬佛朝宗、萬邦來朝，需要這麼一個態度，讓大家覺得自己做得很好。

于北辰強調，所以現在是個轉機，但台灣也不能掉以輕心，大家不知道習近平會做什麼事，如果習近平心想打了再說，最慘的是解放軍，可是台灣也會受傷，經濟、國防、很多方面都會受傷，所以這段時間最好的方式就是嚴密監控，掌握敵情變化，隨時做好最好的應變，自己敢說國防部的國安會議、緊急會議應該開了好幾次，所有部隊都不敢放鬆，因為面對可以幫習近平正確分析軍事狀況的張又俠已經下來了，剩下的都是佞臣，千萬不能掉以輕心。