參選黨主席？侯友宜：新北市政做好才是最重要的

▲侯友宜。（資料照／記者張榮恩攝）



政治中心／綜合報導

國民主席吳敦義15日請辭後，由中常委林榮德代理黨主席，外界點名呼聲極高的新北市長侯友宜參選黨主席。對此，侯友宜16日受訪時表示，「我還是一步一腳印把新北市政作好，謝謝大家的關心。」

侯友宜出席新北環狀線試乘，媒體提問是否角逐黨主席？他表示，「我是新北市長，我還是一步一腳印把新北市政作好，謝謝大家關心」，並強調，對選民的承諾永遠不會便，為新北市打拚才是最重要的。

侯友宜也說，更重要是讓新北市成為北台灣的中心點，帶動1千萬人口的國際大都市，這是他們的心願，也是他們做事的態度。

此外，眾所關注的新北環狀線何時營運，交通部於5日完成新北捷運環狀線第一階段履勘，要求21個項目須改善，其中有6項是要在營運前改完，並要求雙北市府都要確認後，再報請交通部核准，接下來將由雙北市府自行協商通車日。侯友宜15日表示，目前因台北市長柯文哲出國訪問，待柯返台後將共同決定通車典禮時間。

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