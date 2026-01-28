「別倒洗澡水連嬰孩一起倒」　游盈隆挺公投綁大選：2018噩夢制度已修

▲中選會主委被提名人游盈隆。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

2026選舉將屆，公投綁大選造成的選務問題再度引起熱議，中選會主委被提名人游盈隆28日表示，2018年是噩夢，因為有10項公投，且在公告後1個多月就投票，所以造成大亂，後來經過修法，已將1個月改為3個月。他強調，自己支持公投綁大選，但「不要倒洗澡水，連嬰孩一起倒掉」，公投是重要的，跟選舉綁在一起立意甚佳，且過去經驗也證明沒有問題。

立法院內政委員會和司法及法制委員會上午聯席審查行政院函送中選會委員提名7人名單，游盈隆為主委，胡博硯為副主任委員，黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義均為委員，包括行政院秘書長張惇涵和被提名人們均出席。

民進黨立委黃捷詢問游盈隆，過去都支持「公投綁大選」，若未來上任還是支持？游盈隆說，「我當然支持公投綁大選」，而且也沒有不支持的空間，因為法律已經修正了。

黃捷追問，如何實務解決過去2018年邊開票、邊投票問題，以及開票到半夜3點，和因為人綁事，無法好好討論公投議題？

游盈隆指出，「2018年是一個噩夢」，其形成有些條件支持。2018年那次有10項公投，且這10項公投在公告後，1個月而已，就要投票，所以造成整個選馬力大亂。後來經過這幾年修法，將公告後1個月就要投票改成3個月，這是很重要的改變；且以前辦理龐大選務，法律規定一半要是軍公教人員，現在也修成3分之1。

黃捷再問，未來能承諾，在任內絕對不會再發生2018年噩夢？游盈隆說，「我們盡力而為」。黃捷強調，這個要請你保證。

民進黨立委陳培瑜也關切公投綁大選相關問題，游盈隆則說，公投綁大選大是大非，2004年民進黨提出2個公投綁大選很順利舉行；2008年民進黨提出2個公投綁大選，國民黨也相對提出2個，4案都順利辦完。

「公投綁大選今天碰到的問題是2018的那一場災難」，游盈隆指出，因為那場災難，大家都在想如何避免災難重現。其中，2018年是獨特的，因為件數多，又在公告後1個多月的時間馬上進行投票，所以整個選務大亂。

游盈隆認為，在這種情況下，西方有一句話，「不要倒洗澡水，連嬰孩一起倒掉」，意思是公投是重要的，跟選舉綁在一起立意甚佳，且過去經驗也證明這是沒有問題的。