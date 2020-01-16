　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黨產會凍結永豐銀黨產8億多…國民黨提告解凍敗訴！將上訴最高行政法院

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 國民黨中央黨部 。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨遭黨產會凍結8億多元黨產，提起行政訴訟，台北高等行政法院1月15日判國民黨敗訴，而國民黨也發出聲明，表示將上訴最高行政法院。（圖，國民黨中央黨部／記者湯興漢攝）

記者羅志華／台北報導

《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》於2016年8月13日施行前，國民黨先於11日從永豐銀中崙分行帳戶提領5.2億元，並拆成10張金額各5200萬元的支票，更將其中一張兌領作為人事費用，黨產會緊急凍結國民黨帳戶內8億多元資產，國民黨提起行政訴訟，台北高等行政法院1月16日判國民黨敗訴；國民黨也發出聲明，表示將上訴最高行政法院。

由於國民黨未說明其餘款項用途為何，黨產會緊急凍結永豐銀內3億5千萬餘元及4億6800萬元支票，共8億餘元；國民黨資產遭凍結後，於2016年9月向法院聲請停止執行，法院認為黨產會的處分欠缺合法性，裁定停止執行。

黨產會於2016年11月間，二度凍結國民黨在永豐銀的帳戶，並要求台銀及永豐銀先前對國民黨開出的9張支票清償提存（把票交到法院）；國民黨再度提起訴訟，台北高等法院1月15日，判國民黨敗訴，可上訴。

國民黨聲明如下：

針對臺北高等行政法院106年度訴字第1021號判決維持黨產會凍結國民黨永豐銀行中崙分行帳戶及臺灣銀行本行支票事新聞稿

有關臺北高等行政法院判決駁回本黨起訴請求撤銷黨產會黨產處字第105002號及第105003號處分凍結處分事，本黨深感遺憾，將依法上訴最高行政法院，以維權益。

1.不當黨產處理委員會105年9月20日第一次凍結本黨永豐銀行帳戶存款及命臺灣銀行本行支票禁止兌現，曾經臺北高等行政法院於105年11月4日停止執行，隨即黨產會於105年11月7日召集臨時委員會，未經調查，罔顧本黨係將其中於105年8月31日兌現支票5200萬元，全數作為本黨105年8月份全體員工薪資之事實，且永豐銀行帳戶中有本黨105年1月至9月20日黨費收入222,845,877元，即以本黨有脫產疑慮，執意作成相同之處分，凍結本黨永豐銀行帳戶存款及臺灣銀行本行支票九紙。此後，黨產會即實質管理本黨前述帳戶金額及支票支用方式，共計8億3,220萬元。

2.經查，黨產會於105年11月7日上午8點30分方召開臨時委員會，該會議於同日上午9點9分結束，惟凍結處分之書面文件竟於8點50分即已傳真送達臺灣銀行及永豐銀行，斯時該會議仍尚未結束，本黨欲調查該次會議是否在足額委員出席情況下作成會議，惟黨產會竟稱已無會議錄音。

由此，益見黨產條例要求本黨提出70年前書面資料之不合理處，公務機關2個月錄音就遺失，本黨需提出70年前的資料，以證明資產取得為合法。由此益見，在民進黨政府執政下，行政機關遵守法治之情形，每況愈下。

3.現法院對於前述黨產會凍結處分明顯之違法瑕疵，不認為有違法之處，並駁回本黨之起訴，對此，本黨認為行政法院作為法律之守護者，實應正視行政機關法制崩壞之情形，發揮撥亂反正之責任，本黨深信法治為民主國家不可缺少之要素，為維持正常法治國家之運作，本黨將向最高行政法院提出上訴，以維綱紀。

生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
是你嗎？9-10月千萬發票有2人未領　10元奶茶中200萬也
ET民調／63.4％贊成罷免韓國瑜　44.2％後悔投他當高雄
「莒光甜心」勾已婚少校！清境跨年激戰　正宮破門氣炸
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

跨年夜勾少校直奔摩鐵！莒光甜心嬌喘聲走廊迴盪　正宮門外直擊心碎：快開門

超狂駕駛「整路度估」撞倒2車、號誌燈桿…車內繼續睡　警傻眼：怎敢上路？

永和變態「冒充FHM」誘拍大尺度！拉褲露臀給1000元　疑犯圖曝光

科技總座特助「年薪210萬」寫不出程式！開會打哈欠、吃東西...法官判准解雇

「莒光甜心」勾已婚少校！跨年摩鐵交纏　正宮破門氣炸…秒裝無辜：我是被騙的

超商買菸竟直接抽起來！被制止「中二病上身」　他狂K店員砸整店

小王吃人妻「愛的聲響震走廊」　綠帽建商怒告求償2000萬…結局神展開

春安開跑首日埔里秒爆槍擊案　47歲男子彈卡下巴倒橋邊

109年春安維護起跑「15天治安不打烊」　議長蔣根煌慰問新莊警

利用網路平台交易槍枝改造　南警查獲槍枝改造工廠

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

宣美表演遇暴雨…要求「撤掉遮雨棚」　跳一半「脫衣」陪觀眾一起濕！

3年未調！豪大雞排漲到75元 業者回應：因基本工資增加了

霸氣新娘「辣丟衝鋒槍」不扔扇！親友笑噴：希望不要常常撿到槍

半熟蛋嫩牛排丼、起司瀑布炸雞　激推超罪惡逢甲大學口袋美食！

跨年夜勾少校直奔摩鐵！莒光甜心嬌喘聲走廊迴盪　正宮門外直擊心碎：快開門

超狂駕駛「整路度估」撞倒2車、號誌燈桿…車內繼續睡　警傻眼：怎敢上路？

永和變態「冒充FHM」誘拍大尺度！拉褲露臀給1000元　疑犯圖曝光

科技總座特助「年薪210萬」寫不出程式！開會打哈欠、吃東西...法官判准解雇

「莒光甜心」勾已婚少校！跨年摩鐵交纏　正宮破門氣炸…秒裝無辜：我是被騙的

超商買菸竟直接抽起來！被制止「中二病上身」　他狂K店員砸整店

小王吃人妻「愛的聲響震走廊」　綠帽建商怒告求償2000萬…結局神展開

春安開跑首日埔里秒爆槍擊案　47歲男子彈卡下巴倒橋邊

109年春安維護起跑「15天治安不打烊」　議長蔣根煌慰問新莊警

利用網路平台交易槍枝改造　南警查獲槍枝改造工廠

韓國瑜輸慘！　大學教授爸暴怒「把女兒趕出家門」…溫馨家庭崩壞撕破臉

太空人作弊醜聞3教頭下台　三冠教頭波奇無意復出帶隊

「薔薔是最老的」男生全猜錯！　7女星「掏身分證」公開真實年齡

洗水塔嚇見「90cm姐夫慘斷4截」　超噁真相曝…老司機臉綠：長知識了

農曆春節倒數！2大量販年前營業時間加碼　23日凌晨1:00前都還買得到

專訪／夏宇童12年毛孩「嘎逼」肺腫瘤3個月病逝　心碎：牠痛到24小時站著睡

獲國家生技大獎！「髮旺旺」還你亮麗秀髮　新春折扣超划算　手刀搶購就趁現在

資深控衛提格重返老鷹助拳「少主」楊恩　灰狼積極追求勇士羅素

跨年夜勾少校直奔摩鐵！莒光甜心嬌喘聲走廊迴盪　正宮門外直擊心碎：快開門

超狂駕駛「整路度估」撞倒2車、號誌燈桿…車內繼續睡　警傻眼：怎敢上路？

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

社會熱門新聞

莒光甜心勾已婚少校！被抓包秒裝無辜：我是被騙的

小王吃人妻　綠帽建商求償結局神展開

竹聯幫明仁會長慘被擄走毒打　還滿臉是血拍片道歉

即／新莊5月大男嬰搶救30分後亡！

快訊／機車撞水泥預拌車　女騎士卡車底大腿骨外露

銷魂聲傳隔壁！虐嬰女為挽回男友3P

20歲男租「海神」撞車…45萬飛了

一週吃兩次霸王餐　桃園女：我大眾臉

新北7煞12酷刑凌虐情侶！逼演活春宮+吃狗屎

62歲男與少女2個月內激戰6回！賠30萬獲緩刑

春安開跑埔里爆槍擊案　男下巴中彈

李佳芬怒嗆「吳子嘉們　本尊怒告卻「找不到地址」

撞死騎士被起訴　12天後又撞死行人

「華爾街女神」認了！無照開投資課海撈3000萬

更多熱門

相關新聞

朱學恒：把韓留高雄對民進黨最好！

朱學恒：把韓留高雄對民進黨最好！

2020總統大選落幕，高雄市長韓國瑜敗選後又要面臨被罷免的危機，高雄甚至有過半的民眾支持罷免。不過，「宅神」朱學恒卻認為，把韓國瑜留在高雄市長這個位置上，反而對民進黨最好。

林奕華籲國民黨組「改革委員會」

林奕華籲國民黨組「改革委員會」

侯友宜否認選黨主席　新北市政做好才是最重要的

侯友宜否認選黨主席　新北市政做好才是最重要的

吳敦義下台後…鍾小平要求恢復黨籍

吳敦義下台後…鍾小平要求恢復黨籍

呂學樟致電問規定　柯建銘這麼說

呂學樟致電問規定　柯建銘這麼說

關鍵字：

黨產會國民黨永豐銀

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

老公腦幹出血！妻放棄CPR...提「1請求」醫淚崩

福原愛隱瞞孩子2件事！住台灣不說中文

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

EXID哈妮「招牌瀏海」消失！近況曝光

57歲馬景濤當婚禮歌手…現身農村！商演價132萬

爆韓國瑜不喝酒睡不著　謝金河道歉

小蠻和邵翔回老家過年「從沒洗過碗」

高雄新開幕吃到飽2人同行1人免費

莒光甜心勾已婚少校！被抓包秒裝無辜：我是被騙的

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

更多

最夯影音

更多
買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助
既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面