酒駕累犯遭罰45萬只繳5期　「帳戶突現千萬」遭凍結強制繳清

▲酒駕累犯男子遭台北區監理所裁罰新台幣45萬元裁決書。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

法律不容僥倖！花蓮縣新城鄉一名年約50多歲林姓男子，去年6月間無照駕駛機車遭員警查獲，酒精測試濃度超標，由於林男屬酒駕累犯，移送花蓮監理站裁罰新台幣45萬元並移送執行。法務部行執行署花蓮分署受理後，精準掌握林男帳戶突然出現千萬鉅額款項，以迅雷不及掩耳的速度核發扣押命令凍結，成功追回罰鍰，展現堅定執法之決心。

花蓮分署表示，這名林姓男子，於114年6月間不僅無照，甚至酒後騎乘機車，在新城鄉省道台九線路段遭新城分局員警查獲，因林男屬酒駕累犯，花蓮監理站依道路交通管理處罰條例第35條第3項規定重罰45萬元，3年內不得考領駕照，並應參加道路交通安全講習，公布姓名、照片及違法事實。

林男向監理站申請分18期，每期繳納2萬5,000元，但只繳了5期未再續繳，遂遭移送強制執行。花蓮分署於114年12月間受理後，全面清查其名下財產狀況，發現林男名下僅有數百至數千元不等的存款帳戶，近期卻忽然有筆千萬級鉅額款項入帳，115年1月初火速核發扣押命令凍結款項。

林男得知後，竟還向執行人員表示希望可以申請分期繳納。由於林男存款顯足以一次清償，花蓮分署未准予分期，仍依法收取，成功為國庫追回罰鍰。

花蓮分署表示，酒駕事件頻傳，每每造成無辜民眾傷亡及家庭破碎，卻仍有人心存僥倖，屢次觸法，酒後駕車為國人深惡痛絕之行為，更已成為全民公敵。該分署特別呼籲民眾切勿酒後駕車，以免害人害己，傷及荷包，萬一受到裁罰，亦應儘速繳納。適逢農曆春節前夕，飲宴活動頻繁，花蓮分署近期啟動酒駕專案，針對相關案件採取強力執行措施，全力遏止酒駕歪風，守護用路人安全。

