林奕華開第一槍：具民意基礎的縣市長與立委組「國民黨改革委員會」

▲林奕華。（圖／資料照）

記者楊蕓、羅婉庭／台北報導

國民黨2020大選大挫敗，民進黨再次全面執政，黨內掀起檢討改革聲浪。國民黨立委林奕華16日在臉書發文開第一槍，呼籲國民黨應立即成立「改革委員會」，成員由具民意基礎的縣市首長及國會議員，與一定比例的年輕人組成，針對黨內組織架構、重要路線進行討論，她強調，「改造比改選重要」，國民黨應先深切檢討問題核心、提出改造方向，否則誰來擔任黨主席都一樣。

林奕華表示，此次國民黨敗選，改革聲浪四起，但近期關注的焦點卻似乎都落在誰是戰犯、下一屆黨主席是誰，她相信這並非是社會大眾所樂見的，「改造比改選重要！」如果還要等到新任黨主席上任就太晚了，國民黨應先深切檢討問題核心、提出改造方向，否則誰來擔任黨主席都一樣。

林奕華呼籲，在此關鍵時刻，國民黨應立即成立「改革委員會」，成員由具民意基礎的「縣市首長及國會議員」與一定比例的「年輕人」組成，針對「黨內組織架構、重要路線」進行討論，凝聚共識並提出「改造方案」，讓國民黨由上到下轉型成貼近民意、能夠因應當前快速變動時代的政黨。

林奕華說，政治是為了創造更美好的未來，而非互相比爛，「每一張選票都是對於我們、對於國民黨的託付，社會對國民黨仍有期望，我們有這個責任讓國民黨改頭換面、重新爭取多數社會大眾的支持，讓我們一起努力，為中華民國的未來繼續打拼。」

林奕華受訪時進一步說明，希望具由民意基礎的縣市首長與立委與一定比例的年輕人納入改革委員會，立刻啟動改革作業，黨主席吳敦義在中常會已經正式請辭，也產生了代理黨主席，黨中央若此時沒有動作，會讓國民黨停止不前，也讓支持者的失望繼續發酵。

林奕華說，國民黨過去是威權政黨，未來一定要讓國民黨能更快回應社會，包括組織型態、運作模式、永續發展，與青年人對話、人才培養、路線改革等等，都需要有改變。

她強調，黨改造不能等到新主席出來才動手，應該是即刻由有民意基礎的人帶領，由下而上的改造，是給黨中央與代理黨主席的建議。

▲林奕華（左）。（圖／記者羅婉庭攝）