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蔡英文面前轉圈！憲兵「看網留言」崩潰　憲指部回應了

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記者鄒鎮宇／台北報導

參謀總長沈一鳴等8名將士因黑鷹直升機墜機而殉職，國防部日前移靈時，4名憲兵因聽不清口令而「魔力轉圈圈」引發關注，其中一人疑似匿名PO文抱怨，希望大家給他支持。對此，憲兵指揮部表示，當事人正在休假，已聯繫並給予支持鼓勵。

該名憲兵疑似匿名投稿到臉書粉專「靠北長官2020」，表示當天聲音過大，長官臨時更改口令導致他們一時無法反應，「即便我們默契再好也不可能一致。」

「我並不怕長官責難，畢竟我已經盡力了」他說，看到媒體的批評、網友的指責等都會虛心接受，但無法接受言語暴力，認為酸民的留言實在太過分，「我真那麼低賤？三軍之恥嗎？我到現在看到電風扇再（在）轉都覺得電風扇在羞辱我」。

▲▼移靈轉錯圈的憲兵發文。（圖／翻攝自Facebook／靠北長官2020）

▲憲兵全文如上。（圖／翻攝自Facebook／靠北長官2020）

最後，該名憲兵表示，希望網友可以給他正面能量跟在貼文上按愛心，給予他鼓勵，否則他怕沒辦法再繼續承受言語壓力，「我覺得也只能陪總長繼續走下一段路程」。

對此，憲兵指揮部表示，看到貼文當下已立刻聯繫當事人，由於對方正在休假當中，已透過電話關心並給予鼓勵支持，並連繫他的家人。

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