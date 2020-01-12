卓榮泰聯手羅文嘉把問號變驚嘆號　「生命的意外」促成民進黨大勝

記者黃翊婷／綜合報導

總統蔡英文以817萬231票順利連任，外界認為，民進黨主席卓榮泰與民進黨秘書長羅文嘉是主要關鍵之一，兩人聯手將選民的問號轉變為「驚嘆號」，也讓民進黨的聲勢從2018年九合一大選之後開始止跌回升。對此，卓榮泰回應，過去這一年其實是生命的意外，他只是選擇跟著走，擔起整合黨內團結的重責大任。

▲卓榮泰形象溫和、協調能力強大。（圖／記者李毓康攝）

卓榮泰在選前之夜（10日）曾向支持者喊話，要用選票告訴全世界，台灣要選出一個正經的總統一點都不難，雖然民進黨在2018年九合一大選受到挫敗，即使反省了，還是得面對來自中方的壓力，但蔡英文擋下了「一國兩制台灣方案」的第一顆子彈，後來遇上堪稱是黨內最激烈的總統初選，外界都覺得他們會分裂，還好大家選擇互相容忍、接納，這才催生出最強組合蔡賴配。

如今蔡英文高票當選總統，民進黨的立委席次確定過半，根據《中央社》報導，卓榮泰坦言，過去這一年對自己來說完全就是生命的意外，他只是選擇撿起別人掉在地上的劇本並跟著走，接手黨主席一職後，找來淡出政壇多年的羅文嘉擔任民進黨秘書長，兩人一同努力把民眾的問號轉變為驚嘆號，才讓民進黨和蔡英文的聲勢從九合一大選的谷底開始往上爬。

▲卓榮泰在2020大選結束後，於臉書PO文感謝選民力挺。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

據了解，畢業於中興大學法律系的卓榮泰形象溫和，1987年間以議會助理的身分踏入政壇，接著開啟議員、立委的政治生涯；2007年扁政府時期，他以總統府代理秘書長的身分，協助陳水扁、謝長廷以及蘇貞昌3人間的溝通，並促成「長昌配」，後來一度淡出政壇，直到2017年才回歸擔任行政院秘書長一職，最後於同年12月28日為了黨主席補選請辭。

卓榮泰在去年1月9日以2萬4699票正式成為民進黨第16屆黨主席，為了打好2020的總統、立委選戰，卓榮泰說服羅文嘉接任民進黨秘書長一職，兩人先是頂下黨內初選的各種壓力，接著在妥協與前進的天秤中取得平衡，敲定出不分區立委名單，才能在這場大選中協助民進黨拿下亮眼的成績。