國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中俄「15架軍機」包圍日本！　小泉深夜急發文：重大國安憂慮

▲▼俄羅斯Tu-95轟炸機。（圖／取自防衛省統合幕僚監部）

▲俄羅斯Tu-95轟炸機。（圖／取自防衛省統合幕僚監部）

記者張方瑀／綜合報導

日本周邊空域再度升高緊張！中俄軍機9日大動作出現在日本四周，合計15架軍機接力靠近，其中包括可搭載核武的俄羅斯Tu-95轟炸機與中國H-6轟炸機。日本防衛大臣小泉進次郎深夜近午夜緊急發文，直指中俄此舉「明確意在示威」，對日本安全構成重大憂慮。

中俄轟炸機空中會合　首度一路飛到四國外海

日本防衛省表示，9日上午到傍晚期間，先監測到2架俄羅斯Tu-95核武轟炸機自日本海一路飛入對馬海峽，接著與2架中國H-6長射程飛彈轟炸機在東海上空會合。

完成編隊後，4架轟炸機沿著沖繩本島—宮古島空域穿越，最後一路飛往四國外海的太平洋空域。這是中俄軍機首次在如此南側的航線進行聯合飛行。

▲▼中俄轟炸機繞日本聯合飛行。（圖／取自防衛省統合幕僚監部）

▲中俄轟炸機繞日本聯合飛行。（圖／取自防衛省統合幕僚監部）

防衛省指出，途中還有8架中國J-16戰鬥機加入隨行；此外，防衛省同時確認，在日本海上空出現1架俄羅斯A-50早期預警管制機及2架Su-30戰鬥機，使整個編隊規模擴大到15架。

航空自衛隊緊急升空　防衛大臣深夜示警

小泉進次郎在晚間11時56分發布聲明指出，俄中兩國屢次在日本周邊進行轟炸機的共同飛行，「不僅代表其在此區域的軍事活動正在持續擴大並更趨活躍，更顯示其明確意圖對我國展現威嚇性行動，對日本的安全保障構成重大隱憂。」

小泉表示，航空自衛隊已由南西航空方面隊等單位緊急升空戰機，依法嚴正執行對領空侵犯的應對措施，「感謝航空自衛隊的各位，以專業姿態日夜守護我國領空！」

疑為回應「台灣有事」答辯　中俄同步對日施壓

日前，日本首相高市早苗在國會提到「台灣有事」相關發言，引發中方反彈。外界注意到，中俄此波行動的時間點，與近期北京對日本的強烈抗議相互呼應。

加上中國航空母艦「遼寧號」近日也在日本近海活動，包括對自衛隊機進行雷達照射，日方研判，此次中俄大規模聯飛，很可能是延續對東京的施壓作法。俄羅斯則被視為透過參與聯飛，展現對中國立場的支持。

第9次中俄聯飛　顯示軍事合作更緊密

防衛省表示，自2019年以來，中俄已多次在日本周邊實施聯合飛行，而本次是自去年11月以來的第9次。日方分析，兩國透過戰略轟炸機共同飛行，不僅是對外展示合作，更象徵兩國軍事關係「進一步深化」。

日本政府已向中俄提出關切，並強調將持續透過監控與應對行動，確保國家安全。

