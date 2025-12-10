逾252位立委助理連署要陳玉珍撤自肥條款　明將邀朝野立委一同參與

▲國會助理發起連署要求陳玉珍撤回被批評為「自肥條款」的提案，並打算明天邀請朝野立委一同參加連署。（示意圖／ETtoday資料照）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前提案修正《立法院組織法》第32、33、35條文，挨批立委「自肥條款」，更讓國會助理權益倒退數十年。因此，有國會助理發起連署要求陳玉珍撤回提案，截至今（10日）上午11時，朝野共252位立委助理連署，發起人表示，將於11日上午8時50分在立法院紅樓，誠摯邀請朝野委員一同連署，他們堅決反對本次勞權嚴重倒退的提案，懇請提案委員聽見助理怒吼。

由陳玉珍擬具的《立法院組織法》第32、33、35條條文修正草案日前在立法院一讀，交付委員會審查，其中最受爭議的是第32條，內容除會淡化助理是用公費聘僱的性質外，未來立法院給立委一筆補助後，由立委自行運用，但不僅無具體項目限制，也不需提供收據或核銷憑證，被批是自肥條款。

對此，立法院國會助理工會除發聲明表達抗議外，工會成員劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞等人進一步發起國會助理連署，訴求陳玉珍撤回上述修正草案，同時預計12日上午9點半在立法院正門口抗議，接著轉往陳玉珍辦公室與陳溝通。

發起人今天在共同聲明中表示，該連署是由國會助理個人所發起的撤案聯署，截至今上午11時止，已有44間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室及2個立院黨團，共計75間辦公室、252位助理參與連署，並且持續增加中。

連署聲明中指出，本次發起個人連署，主因是國會助理工會於5日的臨時理監事會議並未採取任何積極行動，為了切實表達及反應眾多助理心聲而自主發起本次連署，也十分感謝連署期間獲得國會助理工會3位幹部的協助與勇敢參與連署的助理們，而連署發起人將於11日上午8時50分在紅樓3樓，誠摯邀請朝野委員一同連署，期盼朝野委員與助理們站在一起，共同守護勞權。

該聲明也強調，國會助理與立法委員長期共同為台灣努力，勞動權益應受到法律保障，國會助理們堅決反對本次勞權嚴重倒退的提案，懇請提案委員聽見助理怒吼，立即撤回提案。