　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

逾252位立委助理連署要陳玉珍撤自肥條款　明將邀朝野立委一同參與

▲國會立委助理發起連署要求陳玉珍徹被批評「自肥條款」的提案。（資料照／記者徐政璿攝）

▲國會助理發起連署要求陳玉珍撤回被批評為「自肥條款」的提案，並打算明天邀請朝野立委一同參加連署。（示意圖／ETtoday資料照）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前提案修正《立法院組織法》第32、33、35條文，挨批立委「自肥條款」，更讓國會助理權益倒退數十年。因此，有國會助理發起連署要求陳玉珍撤回提案，截至今（10日）上午11時，朝野共252位立委助理連署，發起人表示，將於11日上午8時50分在立法院紅樓，誠摯邀請朝野委員一同連署，他們堅決反對本次勞權嚴重倒退的提案，懇請提案委員聽見助理怒吼。

由陳玉珍擬具的《立法院組織法》第32、33、35條條文修正草案日前在立法院一讀，交付委員會審查，其中最受爭議的是第32條，內容除會淡化助理是用公費聘僱的性質外，未來立法院給立委一筆補助後，由立委自行運用，但不僅無具體項目限制，也不需提供收據或核銷憑證，被批是自肥條款。

對此，立法院國會助理工會除發聲明表達抗議外，工會成員劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞等人進一步發起國會助理連署，訴求陳玉珍撤回上述修正草案，同時預計12日上午9點半在立法院正門口抗議，接著轉往陳玉珍辦公室與陳溝通。

發起人今天在共同聲明中表示，該連署是由國會助理個人所發起的撤案聯署，截至今上午11時止，已有44間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室及2個立院黨團，共計75間辦公室、252位助理參與連署，並且持續增加中。

連署聲明中指出，本次發起個人連署，主因是國會助理工會於5日的臨時理監事會議並未採取任何積極行動，為了切實表達及反應眾多助理心聲而自主發起本次連署，也十分感謝連署期間獲得國會助理工會3位幹部的協助與勇敢參與連署的助理們，而連署發起人將於11日上午8時50分在紅樓3樓，誠摯邀請朝野委員一同連署，期盼朝野委員與助理們站在一起，共同守護勞權。

該聲明也強調，國會助理與立法委員長期共同為台灣努力，勞動權益應受到法律保障，國會助理們堅決反對本次勞權嚴重倒退的提案，懇請提案委員聽見助理怒吼，立即撤回提案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最冷時間點曝！低溫下探10度
行政院明拍板人工生殖法修法　放寬女女同婚適用、代理孕母仍脫鉤
纏訟19年定讞！北市前議員貪污判6年　追徵近900萬
快訊／台積電配息5元明除息！市值減少1297億　台股蒸發逾4
快訊／男站平交道上　遭自強號撞擊死亡
蔣萬安將赴上海！雙城論壇12月27、28日登場　藍議員嘆時程
快訊／男站平交道遭自強號撞上　無呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍白智庫正式對接　黃國昌：民眾黨下一步將提全國共同政見

爆近6億國防標案竟是裝修公司得標　王鴻薇：小吃店進口快篩翻版？

蔣萬安將赴上海！雙城論壇12月27、28日登場　藍議員嘆時程限縮

行政院明拍板人工生殖法修法　放寬女女同婚適用、代理孕母仍脫鉤

媒體人估5縣市有望「藍天換綠地」　徐國勇：你一講我信心十足

下令藍委強推助理費除罪化？　李乾龍否認：憑空捏造

林岱樺首場政見會高喊「市民賺大錢」　前交長賀陳旦現身助講

國台辦嗆民進黨禁小紅書「踐踏民主」　徐國勇反酸：全世界最荒謬

亞東醫院站爆「8長者」手扶梯摔一團　北捷：可先按緊急停機鈕

逾252位立委助理連署要陳玉珍撤自肥條款　明將邀朝野立委一同參與

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

藍白智庫正式對接　黃國昌：民眾黨下一步將提全國共同政見

爆近6億國防標案竟是裝修公司得標　王鴻薇：小吃店進口快篩翻版？

蔣萬安將赴上海！雙城論壇12月27、28日登場　藍議員嘆時程限縮

行政院明拍板人工生殖法修法　放寬女女同婚適用、代理孕母仍脫鉤

媒體人估5縣市有望「藍天換綠地」　徐國勇：你一講我信心十足

下令藍委強推助理費除罪化？　李乾龍否認：憑空捏造

林岱樺首場政見會高喊「市民賺大錢」　前交長賀陳旦現身助講

國台辦嗆民進黨禁小紅書「踐踏民主」　徐國勇反酸：全世界最荒謬

亞東醫院站爆「8長者」手扶梯摔一團　北捷：可先按緊急停機鈕

逾252位立委助理連署要陳玉珍撤自肥條款　明將邀朝野立委一同參與

曾喊獻給川普！諾貝爾和平獎得主馬查多行蹤成謎　女兒將出面代領

助理費除罪化的政治風暴　國民黨還有何顏面想要政黨輪替？

預兆？青森強震前「2000尾沙丁魚擱淺北海道」　魚屍散落畫面曝光

售屋中心變身「小美術館」　弱勢孩子的畫走進人群、走進生活

藍白智庫正式對接　黃國昌：民眾黨下一步將提全國共同政見

國人10月平均經常性薪資4萬7803元　創26年來同期最高

日東紡攜手南亞打造分工版圖　三雄全面搶進高階應用

台鋼與後勁達成共識明年續披鷹袍　魔鷹協商中「仍有細節待克服」

兩岸企業家峰會下週登場　加入兩場AI交流活動

手腳慢就沒了！台中米其林年菜預訂衝7成　除夕熱菜400套瘋搶

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

政治熱門新聞

淡水停水多日民怨爆！區長：資訊落差惹誤會

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

分析民進黨2026有望翻轉「藍營5縣市」　黃暐瀚：不只守還想攻

苗博雅稱若台海開戰　一般人仍能正常上班

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

快訊／被爆因工會連署飆罵助理　劉書彬結巴：是請他們好好思考

賴瑞隆突PO「陳菊黑白照」喊想念！急補1句後又刪文

苗博雅稱「戰爭可上班上課」遭酸爆　朱宥勳舉3例力挺：酸點在哪？

蔡英文突喊光電弊案強力肅貪　邱毅：終於正式出手「逼宮賴清德」

黃國昌傳想卡新北副市長　「四大金釵」成嫁妝

11月出生率又下跌比10月少生1512人　雲林、台東、竹市生最多

黃國昌才喊不挺「助理費除罪化」　助理曝黨團下令禁連署工會聲明

戰爭還要上班上課？　作家解答7疑問：水電房租不會自動免費

戰時仍可上班論挨批　苗博雅長文回應

更多熱門

相關新聞

賴清德喊話「讓國防預算付委」　 她批：把立委當「細漢」

賴清德喊話「讓國防預算付委」　 她批：把立委當「細漢」

中共解放軍、俄羅斯近日在台日韓周邊進行軍事襲擾，升高區域威脅，而總統賴清德提出的8年1.25兆國防特別預算9日二度遭到在野黨封殺。賴清德10日受訪表示，希望特別條例進入委員會審查，讓社會了解、共同支持。國民黨立委李彥秀表示，賴清德情勒立院，要求將國防特別預算條例付委審查，根本就是把立法院當做「行政院立法局」，把立法委員當「細漢」。

黨下令推助理費除罪化？　國民黨斥：尊重黨團

黨下令推助理費除罪化？　國民黨斥：尊重黨團

快訊／陳玉珍表達願溝通　助理工會：12日立院集會完就拜會她

快訊／陳玉珍表達願溝通　助理工會：12日立院集會完就拜會她

快訊／被爆因工會連署飆罵助理　劉書彬結巴：是請他們好好思考

快訊／被爆因工會連署飆罵助理　劉書彬結巴：是請他們好好思考

28藍委推助理費除罪化　他列國民黨今年11人涉詐領、金額破6000萬

28藍委推助理費除罪化　他列國民黨今年11人涉詐領、金額破6000萬

關鍵字：

立法院立委助理陳玉珍

讀者迴響

熱門新聞

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面