英、法國會友台小組祝賀蔡英文連任　「台灣只屬於台灣」

▲蔡英文確定連任，事後還在臉書感性PO文，希望台灣人「一起守住自由土地」。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

總統蔡英文以817萬231票成功取得連任，英國、法國國會友台小組陸續發布聲明祝賀，法國國會友台小組主席賽沙里尼（Jean-Francois Cesarini）還在推特的PO文中大讚，蔡英文通過一次艱鉅的考驗，台灣是民主國家的兄弟姊妹，「台灣只屬於台灣。」

英國國會友台小組共同主席羅根（Lord Rogan）與榮譽主席史蒂爾勳爵（Lord Steel of Aikwood），一同發布聲明致賀蔡英文順利連任，透過這次選舉可以看出台灣人在受到壓制時，總能展現出成熟的民主，相信蔡也能帶領台灣成為亞太地區的典範，期待未來能繼續加強台英各方面的關係。

▲賽沙里尼推特全文。（圖／翻攝自推特／Jean-Francois Cesarini）

法國國會友台小組主席賽沙里尼和副主席侯蒂雅（Laure de La Raudière）、博多黑（Eric Bothorel），也相繼在推特PO文表達祝賀。其中，賽沙里尼在PO文中提到，恭喜總統蔡英文當選連任，台灣是民主國家的兄弟姊妹，這次的選舉雖然艱鉅，但也再次證明這個事實，「台灣只屬於台灣」，台灣人是為世界進步奮鬥的人的榮幸。

除了英、法國會友台小組之外，美國國務院、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在選舉結果出爐後發表聲明，同樣祝賀蔡英文取得連任，並讚揚台灣擁有自主、健全的民主制度，「在她的領導下，我們希望台灣繼續作為楷模，為追求民主、繁榮，並且希望替人民提供更好的道路的國家豎立榜樣。」