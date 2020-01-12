「抗韓戰將」陳柏惟打敗顏寬恒　陳冠榮：接下來看我們高雄人show time！

▲陳柏惟以5073票打敗顏寬恒，被網友封為「海線神話」。（圖／翻攝陳柏惟臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

台中市第二選區立委由政壇新秀台灣基進的陳柏惟勝選，打敗來自政治世家的對手顏寬恒。對此，台灣基進不分區立委被提名人、高雄八一氣爆自救會會長陳冠榮醫師意有所指說，「我的兄弟贏了，我的國家贏了…然後，就是我們的show time，接下來，看我們高雄人的了！」

陳柏惟拿下11萬2839票，以5073票打敗顏寬恒的10萬7766票，被網友封為「海線神話」。他今天（12日）凌晨在臉書PO出勝選感言文章，坦言半年前剛來到這個選區，有99%的選民不認識自己，還有0.5%的選民以為他是落跑的高雄市議員；這次能夠成功當選，要感謝的人實在是太多了，「各位台中的選民，請你們繼續監督我。」

陳柏惟曾參選2018年的高雄市議員，成為「落選頭」，但他砲轟當時的高雄市長候選人韓國瑜，因此一炮而紅，而有「抗韓戰將」之稱。他曾說，如果韓當選市長，就要搬離高雄，他也說到做到，還到台中成功選上立委。

▼陳柏惟有「抗韓戰將」之稱。（圖／翻攝陳柏惟臉書）

而陳冠榮今也在臉書說，「謝謝台中的朋友，幫我們照顧了我的兄弟陳柏惟，謝謝你們，盡全力地用你們一張一張的選票，安慰了我們高雄人。沒有承諾也不需要合約，更沒有白紙黑字，但你們二話不說地替我們高雄人做到最好。最困難的路、最艱辛的戰鬥，你們都扛下來，幫我們打完了，你們送我們高雄人一場漂亮的先鋒戰。」

陳冠榮說，「我的兄弟贏了，我的國家贏了，接下來，我的家鄉會贏，我們會贏，一定會贏…然後，就是我們的show time，接下來，看我們高雄人的了！」網友看完直呼，「一起光復高雄，重返榮耀」、「罷免路上，我陪你。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼韓國瑜大輸蔡英文，他說周一會回到高雄上班。（圖／記者林敬旻攝）