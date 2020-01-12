台中顏家、雲林張家地方派系跌落神壇！濁水溪以南藍軍立委席次慘掛零

▲韓國瑜當時在大台中勝選造勢晚會，顏清標現身力挺。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

2020立委選戰，台中市第二選區被視為最為激烈之一，由台灣基進派出「抗韓」打出知名度的陳柏惟，空降對戰地方實力雄厚的顏家，結果成功扳倒國民黨顏寬恒。同樣是地方最大派系，雲林張家也吃下敗戰，國民黨從濁水溪以南全倒，顯示出「地方派系」不再被選民買單。

顏寬恒父親顏清標在地方佔有一席之地，縱橫中部政壇超過30年，是台中黑派大老，地方派系更是盤根錯結。此次民進黨和陳柏惟合作，挑戰長期被視為艱困的選區，結果陳讓眾人驚奇成了眼中的大黑馬。政壇人士直指，顏家這次和國民黨總統候選人韓國瑜靠攏，企圖要藉由雙方在地方勢力竄起，沒想到卻一起吞下敗戰，讓顏家勢力面臨前所未有的削弱。

▲陳柏惟拜票遇顏寬恒相擁2秒。（圖／翻攝自Facebook／3Q陳柏惟、顏寬恒）



台灣政治版圖以濁水溪為界線，長期處於北藍、南綠狀態，而往南農業大縣雲林，更是藍軍在濁水溪的第一道防線，這次立委海線區域被視濁水溪以南最激烈的第一選區，由民進黨老將、前縣長蘇治芬對戰「張家班」張嘉郡，最終擊敗國民黨張嘉郡。

蘇治芬、張嘉郡選舉過程相當激烈，雙方陣營不停互告，同是民進黨眼中的艱困選區，雖選前總統蔡英文為蘇站台了11次，外界仍預期張嘉郡還是會獲勝，主要原因就是，張家以張榮味為首，和顏家都是國民黨長期倚靠的地方勢力，只是沒想到這次跟著一起倒，讓兩家跌落地方神壇。

▲外界預期張嘉郡會當選，結果慘敗蘇治芬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



國民黨這次不僅慘輸總統大選，連立委也跟著慘敗，連最具優勢的台北市，原本有「八仙過海」，最後共8席只拿下4席。台中8席只剩2席，彰化、南投3席。最慘的是濁水溪以南，藍軍1席都沒，全被民進黨拿下，顯示出地方派系已不如過去「好用了」。